Algérie: Championnats arabes 2022 de VTT (2e j) - Cinq médailles pour l'Algérie

- La sélection algérienne de vélo tout terrain (VTT) a glané cinq médailles (2or, 1 argent et 2 bronze) lors de la deuxième et dernière journée des Championnats arabes de la spécialité, disputés les 25-26 décembre courant à Kalba, aux Emirats arabes unis.

Les médailles d'or ont été l'œuvre de Hamza Ammari et Anes Riyahi respectivement dans le cross-olympique (XCO) des moins de 23 ans/messieurs et des juniors/messieurs.

La moisson algérienne a été bonifiée par la médaille d'argent d'Abderrahmane Mansouri, dans le cross-olympique Elite/messieurs, et par les médailles en bronze de Hamza Ammari et Kaïs Bendib, respectivement dans l'XCO Elite/messieurs et des juniors/messieurs.

Un ratio qui porte le total de la sélection algérienne à huit médailles, après deux journées de compétition : 2 or, 2 argent et 4 bronze, après les trois médailles obtenues dimanche, lors de la première journée de compétition : 1 argent et 2 bronze.

La médaille d'argent a été glanée par Abderrahmane Recherache, dans le cross-olympique des juniors/messieurs, devant son coéquipier Oussama Khellaf, qui avait pris le bronze dans la même course, alors que la troisième médaille algérienne lors de cette première journée de compétition a été remportée par Malak Mechab, dans le cross-olympique des juniors/dames.

L'Algérie a engagé un total de quinze athlètes dans cette édition 2022 des Championnats arabes de vélo tout terrain, abritée par la ville de Kalba, aux Emirats arabes unis.

Il s'agit de Mohamed Aymen Hamza, Anes Riyahi et Kaïs Bendib chez les cadets, ainsi qu'Oussama Khellaf, Abderrahmane Recherache et Walid Zaïd chez les juniors (messieurs).

Chez les moins de 23 ans (messieurs), la Direction technique nationale n'a retenu que le tandem Wassim Kirioui et Hamza Ammari, alors que chez les seniors (messieurs), les couleurs nationales avaient défendues par Azzedine Lagab, Abdallah Benyoucef, Abderraouf Bengayou et Abderrahmane Mansouri, avec Ayoub Sahiri comme suppléant.

Enfin, chez les dames, la DTN a jeté son dévolu sur Malak Mechab et Siham Bousebaâ, qui à l'instar de leurs compatriotes ont effectué leur entrée en lice ce dimanche matin, dans les épreuves du XCO.

Pour rappel, Bengayou, Kirioui, Recherache, Zaïd et Mohamed Aymen Hamza ont rallié les Emirats arabes unis vendredi, à partir d'Alger, alors que le reste de l'effectif se trouvait déjà sur place, car ayant commencé par disputer les épreuves de cyclisme sur route, entre le 18 et 23 décembre courant, avant de s'engager dans le VTT.