Algérie: Belaabed s'entretient avec le directeur général de l'ALESCO

Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belaabed s'est entretenu, lundi à Alger, avec le directeur général de l'Organisation arabe pour l'éducation, la science et la culture (ALESCO), Mohamed Ould Omar, en marge des travaux de la 3e Conférence des ministres et responsables de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle dans le monde arabe.

Les deux parties ont évoqué durant leur rencontre "plusieurs questions liées à la promotion de la coopération dans le domaine de l'éducation entre l'Algérie et les pays membres de l'Organisation", indique un communiqué du ministère.

Le ministre a également eu des entretiens avec le ministre soudanais de l'Education et de l'Enseignement, Mamoud Siral-Khatim Mohamed Al-Houri, avec lequel "il a passé en revue les questions relatives à l'éducation et les voies et moyens d'établir la coopération entre les deux pays dans ce domaine", ajoute la même source.

Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane a présidé l'ouverture de la 3e Conférence des ministres et responsables de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle dans le monde arabe, abritée au Centre international des conférences (CIC) "Abdelatif Rahal" (Alger), avec la participation de membres du gouvernement, et des ministres et responsables arabes de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle.