Cameroun: APN - Installation du groupe parlementaire d'amitié "Algérie-Cameroun"

ALGER — Le groupe parlementaire d'amitié "Algérie-Cameroun" a été installé, lundi, à l'Assemblée populaire nationale (APN), en vue de développer les relations de coopération bilatérale à travers la création de nouveaux mécanismes de contact et l'encouragement des échanges parlementaires multidimensionnels.

Intervenant à cette occasion, le vice-président de l'APN, Ahcene Hani a affirmé que l'Algérie et le Cameroun s'attelaient à "coordonner les efforts bilatéraux dans la lutte contre les défis régionaux, notamment ceux relatifs à la lutte contre le terrorisme, le crime organisé transfrontalier, l'extrémisme violent et l'immigration clandestine". Les deux parties œuvrent également à "promouvoir les échanges commerciaux et économiques aux plus hauts niveaux".

"L'Algérie encourage l'émergence d'un véritable partenariat entre les opérateurs économiques dans les deux pays, à même de servir le développement et la complémentarité économique", a-t-il indiqué, mettant en exergue le rôle des parlementaires dans "le développement des relations de coopération bilatérale à travers la création de nouveaux mécanismes de contact et l'encouragement des échanges parlementaires multidimensionnels".

L'ambassadeur de la République du Cameroun en Algérie, Komidor Hamidou Njimoluh a, pour sa part, indiqué que "les relations diplomatiques entre l'Algérie et le Cameroun ont émergé depuis l'année 1974", ajoutant que "l'Etat algérien a considérablement contribué dans la formation de cadres camerounais dans différents domaines, et ce, en consacrant des aides annuelles au profit des étudiants camerounais".

Il s'est également félicité de "la profondeur des relations entre les deux pays et l'engagement de l'Algérie à défendre les causes justes dans le monde notamment en Afrique", estimant que l'installation du groupe parlementaire d'amitié constituait "un renforcement du partenariat solide entre les deux parties à tous les niveaux".

Le représentant du ministère des Affaires étrangères, Farouk Boumaza a, de son côté, mis l'accent sur "la qualité des relations d'amitié et la coopération entre l'Algérie et la République du Cameroun, établie sur la base d'amitié, de respect mutuel et d'échange de visite des plus hauts niveaux".