Algérie: Salon des produits d'artisanat d'Oran - Des créations artistiques distinguées exposées

ORAN — Le visiteur du Salon national de produits d'artisanat qui se poursuit lundi au Centre des conventions Mohamed Benahmed d'Oran, est agréablement surpris de découvrir des créations artistiques distinguées, réalisées à partir de pièces détachées de véhicules, donnant une nouvelle dimension au métier de la ferronnerie artistique.

L'artisan Bensalem Nasreddine, spécialisé dans la ferronnerie technique, a réalisé des créations à partir de pièces détachées mécaniques récupérées, leur donnant une valeur artistique, un sens, une nouvelle vie et une autre forme car, il utilise un équipement simple pour recycler ces pièces inutilisables pour produire des conceptions de différentes tailles, utilisées comme décoration.

En marge de cette manifestation, ce créateur, fort de ses quatre décennies d'expérience dans la ferronnerie générale et technique, a déclaré à l'APS, "Je transforme les pièces détachées utilisées pour fabriquer des œuvres artistiques pour préserver l'environnement de ce type de déchets et ferrailles. J'œuvre pour que l'art de la ferronnerie soit au service de l'environnement".

Ces œuvres artistiques, présentées dans diverses expositions à travers le pays, ont suscité la curiosité des visiteurs qui sont venus acquérir ces créations, notamment une voile et une caméra et d'autres pièces qui représentent des danseuses et un petit modèle de squelette du pied de femme et un vélo, entre autres.

Bensalem Nasreddine œuvre à faire introduire la ferronnerie artistique dans le paysage des arts plastiques modernes, en s'appuyant sur les deux symboles patrimoniaux la +Khamsa+ et le +Kholkhal+, utilisés comme des pièces d'ornements traditionnelles dans la réalisation de ses modèles artistiques, qui n'étaient à l'origine que du fer solide ayant nécessité une demi-journée de travail, selon cet artiste.

Il a noté que "la ferronnerie n'est pas un métier qui se limite à concevoir des portes, des fenêtres et d'autres objets, mais c'est également un art artisanal agréable, basé sur l'imagination et la créativité pour façonner le métal en chef d'œuvre".

L'artisan ambitionne de créer à Oran, une école spécialisée pour former les jeunes à la ferronnerie afin de la conserver et de former une main-d'œuvre qualifiée dans cette spécialité. Ce créneau attire de nombreux clients, notamment après la relance du secteur de la construction en Algérie, ces dernières années.

Plus de 100 artisans de 28 wilayas participent à cette 9ème édition du Salon national de soutien aux produits de l'artisanat et des métiers, organisée jusqu'au 2 janvier prochain par la Direction du Tourisme et de l'Artisanat et la Chambre de l'Artisanat et des métiers d'Oran, rappelle-t-on.