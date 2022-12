Ile Maurice: Fêtes - Pétards et feux d'artifice ne sont pas des jouets

interview

Nous sommes en pleine période de fêtes de fin d'année et elles s'accompagnent invariablement de pétarades. Si les feux d'artifice font plaisir à voir, il convient de faire attention à leur utilisation. Louis Pallen, directeur de ProFire Consult Ltd, t'explique en quoi les pétards et autres feux d'artifice peuvent être dangereux et comment les utiliser pour que tes fêtes se déroulent sans encombre.

D'où vient le danger ?

"Il est important de comprendre que même si les pétards et feux d'artifice font partie des divertissements et sont jolis à regarder, ce n'est pas pour autant qu'ils sont des jouets. La technologie ne cesse d'innover. Il existe aujourd'hui toute une gamme de produits, certains sont propulsés dans les airs, d'autres explosent à même le sol, et certains tournoient. Mais ce sont des produits inflammables et qui explosent. Des feux d'artifice peuvent dégager une chaleur allant jusqu'à mille degrés. Tous les ans, nous avons des brûlures qui sont recensées. Ces produits peuvent même causer un incendie à domicile et chez les voisins et de ce fait, il faut faire très attention à leur utilisation", explique Louis Pallen.

Qu'est-ce qu'il faut considérer avant d'allumer le produit ?

"Il est important de bien lire et de comprendre le mode d'emploi qui accompagne le produit. Il n'est pas conseillé aux enfants de moins de dix ans d'utiliser ces produits inflammables seuls, sans la présence d'un adulte. Il est aussi important d'éviter de consommer de l'alcool ou tout autre produit, qui peut impacter vos réflexes, avant d'allumer les pétards ou feux d'artifice. Il convient de toujours garder un peu d'eau à côté ou un tuyau d'arrosage prêt à l'emploi. Essayez d'évaluer les risques autour. Il faut savoir qu'on ne peut pas contrôler à 100 % ces produits. Par exemple, dépendant des conditions météorologiques et donc du vent, une fusée peut dévier et atterrir chez des personnes, qui gardent des produits inflammables dans leur cour ou encore endommager des véhicules ou pénétrer dans la demeure et occasionner des dégâts. C'est pourquoi il faut toujours que les tirs se déroulent dans un endroit bien dégagé. Il est recommandé de garder une distance de 25 mètres des habitations. Ceux qui procèdent aux tirs dans un endroit fermé sont plus à risque. N'oublions pas que ces produits occasionnent aussi de la fumée, qui peut être dangereuse pour les personnes fragiles", laisse entendre Louis Pallen.

Qu'en est-il une fois le produit allumé ?

"Il faut impérativement mettre de la distance entre vous et le produit. Il faut donc faire vite pour s'en éloigner le plus loin possible. Il est impératif de ne pas jouer avec, comme le lancer sur une autre personne ou encore essayer de sauter par-dessus. Je le répète, ce ne sont pas des jouets et cela, il faut que les gens, plus particulièrement les adolescents, le comprennent. Comme tous les produits, la qualité varie entre les pétards et les feux d'artifice. Il y en a qui sont bons et d'autres moins bons. Il peut donc arriver qu'une fois allumé, le produit n'explose pas. On a alors tendance à aller voir de plus près. Chose à éviter à tout prix car il suffit d'une petite étincelle pour que le produit explose entre vos mains ou vous explose à la figure. Si le produit n'a pas explosé, il convient de le laisser de côté pendant 15 à 20 minutes. Il est aussi recommandé de mouiller les produits après les tirs pour éviter toute mauvaise surprise", souligne Louis Pallen. Si malgré toutes ces précautions, un incident survient et qu'une personne est blessée, il convient de l'emmener le plus vite possible au centre de santé le plus proche de chez vous. En attendant, profitez des feux d'artifice, tout en gardant en tête qu'ils peuvent être dangereux.