Dar Mali — Le Secrétariat général du Conseil suprême de l'environnement de l'État du Nil et le Groupe bancaire français ont examiné des moyens de financement de la banque pour des alternatives sûres et respectueuses de l'environnement aux opérations d'extraction d'or dans l'État, et ont discuté de l'expérience de l'utilisation d'un appareil de combustion électrique qui augmente la pureté de l'or et réduit les risques de combustion fourni par le Naqra Trading Group.

Le secrétaire général du Conseil de l'environnement de l'État a apprécié les rôles de la Banque française et son soutien à l'utilisation de technologies alternatives sûres et a appelé à inciter les mineurs à utiliser des centrifugeuses respectueuses de l'environnement avec le plus grand rendement pour les mineurs, notant qu'elles se caractérisent par un taux d'extraction élevé.

Il a salué l'expérience du dispositif de combustion électrique, annonçant la détermination de son conseil à mettre fin à l'utilisation du mercure et du cyanure sur les marchés miniers, en comprenant et en motivant les mineurs et en leur trouvant de meilleures alternatives.