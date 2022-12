Soudan: Al-Ghaly confirme l'intérêt du Conseil de souveraineté pour la recherche scientifique

- Le secrétaire général du Conseil de souveraineté de transition, Muhammad Al-Ghali, a affirmé l'intérêt du Conseil de souveraineté pour la recherche scientifique afin de parvenir au développement durable et à la renaissance du pays.

En s'adressant à la séance d'ouverture du deuxième Forum de la recherche scientifique et de l'innovation, sous le slogan "La recherche scientifique est la base du développement durable" dans le hall du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Il a affirmé la volonté du Conseil de souveraineté d'adopter les résultats de la recherche scientifique, et pour le forum d'assister à la délibération et à la réflexion de tous les ateliers qui se sont tenus pour parvenir aux visions de proposition créative qui seraient un phare pour la recherche scientifique, ce qui contribue à l'avancement du Soudan, soulignant la volonté du Conseil d'adopter les résultats du forum et de les traduire dans la réalité, les objectifs souhaités, le bien-être, la croissance et la prospérité pour le pays.