Ile Maurice: Animaux en difficulté - Acheter un t-shirt pour assurer un repas ou un traitement vétérinaire

Ils sont de plus en plus nombreux sur nos rues à avoir besoin d'aide. Le nombre de maurichiens et maurichats abandonnés, malades et accidentés ne cesse d'augmenter. Plusieurs associations pour animaux se retrouvent dans des situations très difficiles financièrement. Car nourrir et soigner tous ces animaux coûtent énormément d'argent.

C'est pour cela que la présidente de l'association Rescue Animals In Distress (RAID), Vanisha Mohur, plus connue comme Pretty Sachi, vend des t-shirts de Noël depuis la semaine dernière. "Nous avons énormément besoin de dons. Tout comme la majorité des Mauriciens sont rassemblés devant un repas chaud le jour de Noël, ces animaux qui sont dans la rue ou dans nos abris ont aussi besoin d'être nourris." En une semaine, plusieurs animaux abandonnés ont dû subir des interventions chirurgicales. "J'ai eu trois interventions chirurgicales en une semaine, ce qui nous a coûté Rs 30 000. Nous avons besoin de dons pour pouvoir nourrir et sauver encore plus d'animaux."

Pour l'achat d'un t-shirt de Noël, veuillez appeler le 57744993 ou si vous voulez simplement faire un don pour les animaux en détresse, vous pouvez le faire via le compte MCB (000447788388) de l'association RAID.