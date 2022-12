Ile Maurice: Naufrage du "Sir Gaëtan" - Les familles de deux victimes réclament Rs 220 M à la MPA

Sujit Kumar Seewoo, controller marine engineer, et Laval Lindsay Plassan, bosun, ont péri lors de l'opération du sauvetage dans le sillage du naufrage du MV Wakashio au nord de Maurice. Les familles des deux défunts ont décidé de porter l'affaire devant la justice et réclament des dommages à la Mauritius Ports Authority (MPA).

Dans sa plainte, rédigée par l'avouée Ayesha Jeewa, la famille Seewoo réclame des dommages moraux de Rs 170 millions. Elle a retenu les services de l'avocat Vimalen Reddy. Dans une deuxième plainte, la famille Plassan poursuit la MPA à la Cour suprême et lui réclame des dommages de Rs 50 millions. Elle a retenu les services de l'avouée Ayesha Jeewa, et des avocats Adrien Duval et Alexandre Leblanc. Les deux familles considèrent que le décès des deux employés de la MPA a été "a direct result of the aforesaid breach of contract". Elles soutiennent que la direction de la MPA a failli à sa tâche "to promptly cause a rescue team to attend to locus and save the life of late Sujit Kumar Seewoo and Laval Lindsay Plassan". Les deux affaires seront appelées devant la Cour suprême en janvier 2023.

Les défunts étaient employés à bord du remorqueur, le Sir Gaëtan, qui a fait naufrage, le 31 août 2020, en se rendant sur les lieux du naufrage du MV Wakashio.