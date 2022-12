Ile Maurice: 1015 tonnes de bouteilles en plastique récoltées en deux jours

Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En effet, lors du week-end des 17-18 décembre, 1 015 tonnes de bouteilles PET (Polyéthylène Téréphtalate) ont été ramassées dans plusieurs villages du Nord de l'île. Plusieurs ONG se sont jointes à l'équipe de CocaCola et PhoenixEarth Initiativ pour non seulement récolter ces déchets mais aussi sensibiliser la population. On peut ainsi mentionner les ONG Yes No Solutions, New Invaders Club, We-Recycle Mauritius, Mission Verte ainsi que Freedom Plastic. Ces associations ont mis l'accent sur l'utilisation des poubelles de tri, qui aident à promouvoir le recyclage.

Lors de la première journée, 4 000 personnes ont été touchées dans les régions de Rivière-du-Rempart à Calebasses, en passant par Piton, Mon-Goût ou encore D'Épinay. 840 kg de déchets et 380 kg de PET ont été collectés. Le lendemain, 635 kg de bouteilles et 940 kg de déchets ont été ramassés de Terre-Rouge à Petit-Raffray. Cette fois-ci, 4 200 personnes ont été sensibilisées pour l'utilisation des poubelles pour le tri.

Les prochaines campagnes vont encore toucher plus de monde. Ce n'est pas la directrice des affaires publiques du développement durable et de la communication pour la franchise West Island and Mid-Africa, chez Coca-Cola, Ayeshah Fauzee, qui dira le contraire. "Avec le succès de la première édition de la campagne World Without Waste - Mo Enn Consom-Akter Responsab, Mo Konsian - Mo Pran Kont, où nous avons collecté 7,05 tonnes de PET et sensibilisé plus de 8 200 personnes, nous entamons la 2e édition en cette fin d'année, afin de continuer nos activités de sensibilisation à travers l'île. Pour les prochaines campagnes, nous souhaitons créer plus d'impact afin de sensibiliser davantage de Mauriciens à travers l'île. Cela nous permettra aussi de collecter une quantité plus importante de déchets en plastique", a-t-elle fait ressortir.

De son côté, Bernard Theys, Chief Executive Officer de Phoenix Beverages Group, a également fait part de sa satisfaction. "Nous sommes très satisfaits des résultats du ramassage de PET lors de cette campagne en cette période de fin d'année. Nous souhaitons continuer sur notre lancée et atteindre nos objectifs afin d'installer une véritable économie verte à Maurice et dans l'océan Indien."

Par ailleurs, l'édition World Without Waste sera prolongée sur l'année 2023. La prochaine campagne aura lieu en janvier prochain, soit les 28 et 29.