Congo-Kinshasa: Débuts à tâtons

La pluie était encore au rendez-vous hier pour perturber la deuxième journée de l'enrôlement prévue dans la partie Ouest de la RDC. déjà, le samedi 24 décembre qui correspondait au premier du jour du lancement de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs par le président de la centrale électorale, Denis Kadima, plusieurs centres d'inscription n'ont pas pu ouvrir à l'heure convenue.

Le président de la centrale électorale a tenu à rassurer les candidats à cette opération que tous les centres seront progressivement opérationnels. il a évoqué l'exemple d'une voiture qu'on démarre et puis, on commence à la première vitesse, on ne passe pas directement à la 3e vitesse. comme pour dire que cette structure en charge de l'organisation des élections en République démocratique du Congo, reste optimiste sur l'enrôlement de 50 millions d'électeurs visés à travers tout le pays.

Les deux principales confessions religieuses en RDC, à savoir, les catholiques et les protestants se mettent en branle afin de permettre à la CENI de réussir cette phase d'identification et l'enrôlement des électeurs dans la première aire opérationnelle qui comprend les provinces de Kongo Central, Kinshasa, Kwango, Kwilu, Mai-Ndombe, Equateur, Mongala, Nord-Ubangi, Sud-Ubangi et Tshuapa. pour ce faire, la mission d'observation CENCO-ECC a procède, pour sa part, au lancement de la formation des observateurs pour les prochaines élections.

Cette formation, après les responsables de ces deux confessions religieuses, sera suivie directement du déploiement sur terrain, des le début de l'identification et de l'enrôlement par la CENI. ainsi, CENCO et ECC espèrent-elles apporter, de manière concrète des véritables réponses au processus électoral qui se passe déjà dans dans contexte tendu, tout en estimant que cette première étape n'est que le début d'un nouveau tournant du processus électoral République Démocratique du Congo.

Cet optimisme des confessions religieuses est, cependant, battu en brèche par les politiciens qui estiment déjà que ce processus est mal parti avec les ratés observés les deux premiers jour. martin fayulu qui a décrié au déficit de sensibilisation, soutient plutôt que l'équipe de Feu abbé Apollinaire Malumalu était bien meilleur que celle de kadima. Ce, alors que le président du parti pour l'action (P.A) Kin-kiey a déploré le fait que beaucoup dès centres n'aient pas commencé a temps, dans sa circonscription de Masi-Manimba.

Naturellement, le politique surtout dans le prisme de l'opposant, a sa manière de voir la réalité. quoi qu'il en soit, c'est le souhait tout le monde que le système d'enrôlement et d'identification atteigne sa vitesse de croisière. Débuts, certes, difficiles ou à tâtons. Mais, il fallait commencer par quelque part, s'il faut, tout de même, donner de la chance à ce processus-là