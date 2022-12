Congo-Kinshasa: Mwene-Ditu - Le retard dans l'achat et l'acheminement des matériaux perturbe les travaux de modernisation de la voirie urbaine

Le retard enregistré dans les négociations liées à l'achat et à l'acheminement des matériaux de construction perturbe les travaux de travaux de construction et de modernisation de la voirie urbaine de la ville de Mwene-Ditu, dans la province de Lomami, explique le directeur provincial de l'Office des voiries et drainage (OVD), Clovis Kalala Shimanto.

Les habitants de Mwene-Ditu s'inquiètent du ralentissement de ces travaux débutés depuis plus de 3 mois. Il s'agit principalement des travaux qui se déroulent sur les avenues Mbandaka et Kinshasa.

" Ça évolue très lentement, le gens ne travaillent plus bien. Nous nous posons la question de savoir s'il s'agit du non-paiement des agents. Et pourtant nous avions la joie que Mwene-Ditu sera beau. Maintenant on ne fait plus rien. Que le maire s'imprègne de la situation pour que les choses avancent ", dénonce Benjamin Tshibangu, un des habitants.

Clovis Kalala Shimanto, directeur provincial de l'OVD estime que d'une manière générale, " l'entreprise n'est pas en retard par rapport au planning de ces travaux à Mwene-Ditu. L'entreprise a connu des problèmes de caillasse, de graviers ".