Congo-Kinshasa: Lancement de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs - La ligne droite vers les élections tracée

Comme prévu dans le calendrier électoral, la Commission Electorale Nationale Indépendante (Ceni) a lancé officiellement l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs le samedi 24 décembre 2022.

Son Président Denis Kadima Kazadi, était pour ce faire le samedi 24 décembre 2022 à l'Athénée de la Gombe. Cette opération a débuté par l'aire opérationnelle 1 englobant 10 provinces de la partie ouest et nord-ouest du pays, à savoir le Nord-Ubangi, le Sud-Ubangi, la Mongala, l'Equateur, la Tshuapa, le Mainombe, le Kwilu, le Kwango et la ville de Kinshasa. Elle s'étalera sur 30 jours avant que le relais ne soit pris par l'aire opérationnelle 2.

" Tout ce que je peux dire à la population est que ce jour marque le début de cet exercice que nous appelons l'enrôlement des électeurs. C'est un moment important qui signifie que nous sommes à présent dans la ligne droite qui mène vers les élections de 2023. J'invite donc la population à faire comme moi, qui n'ai pas attendu le deuxième jour.

Dès l'ouverture, je suis venu ici. Plus on va avancer dans le processus, plus il y aura du monde et cela pourra se faire facilement en s'y prenant un peu plus tôt. Donc, mieux vaut se présenter maintenant et je voudrais aussi dire à la population que les cartes actuelles expirent à la fin de l'enrôlement des électeurs. D'ailleurs, la mienne que, j'ai amenée est restée à l'intérieur et elle a été gardée. Il faut que tout le monde sache que sans cette carte, vous n'avez pas votre pièce d'identité. J'invite ici et maintenant tous mes compatriotes à emboîter le pas ", a indiqué Denis KADIMA KAZADI devant la presse.

Non sans avoir fourni des précisions sur les conditions à remplir pour se faire enrôler.

A ceux qui ont perdu leurs cartes, Denis Kadima les a invités à venir se faire enrôler au moyen d'autres pièces d'identité comme un passeport en cours de validité ou un permis de conduire, un acte de naissance, voire le certificat de nationalité. Sinon, ils se présenteront avec trois témoins qui doivent eux-mêmes être enrôlés dans le centre où ils se seront rendus.

Après avoir rempli son devoir citoyen, le président de la CENI a effectué une tournée dans quelques centres d'identification et d'enrôlement, observant une halte au lycée Kabambare, dans la Commune de Kinshasa, et au complexe scolaire Saint Georges de Kintambo, deux sites ouverts au public, qui se présentait au fil du temps devant le personnel commis à la tâche.