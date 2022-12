Congo-Brazzaville: Prix de l'innovation numérique - Trois jeunes créateurs récompensés

La jeune créatrice congolaise, Caraine Banzouzi, a obtenu le premier prix pour ses travaux dans l'agro-alimentaire, pendant que le deuxième est revenu à Dajora Mouyombo Mfoutou, initiatrice d'une application de surveillance de nouveau-né et le troisième à Chirel Mongo, l'auteur du drone militaire. Les prix ont été remis aux bénéficiaires le 23 décembre par le ministre de tutelle, Léon Juste Ibombo.

Les trois lauréats ont reçu leurs recompenses lors de la cérémonie de la cinquième édition du Prix de l'innovation numérique Denis-Sassou-N'Guesso, couplée au programme de formation " Seeds for the future " (semence du futur), organisée par le ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, en partenariat avec la société chinoise Huawei.

Pour le côté original de son projet et sa pertinence, Caraine Bazouzi a bénéficié d'un chèque d'un million FCFA, d'un ordinateur et d'une attestation d'assurance santé de la compagnie NSIA. Elle a mis en place le projet Agri-Boost, un dispositif permettant d'automatiser l'irrigation, de gérer le PH du sol et de gérer la désinfection des plantes contre les insectes dévoreurs.

Les deux autres finalistes du Prix de l'innovation numérique 2022, Dajora Mouyombo Mfoutou et Chirel Mongo, respectivement deuxième et troisième, ont aussi reçu des chèques de 750 000 et 500 000 FCFA, un ordinateur chacun et des attestations d'assurance NSIA. Ils ont été récompensés pour leurs travaux en matière de santé du nouveau-né et la sécurité.

Notons que les lauréats ont été retenus par un jury après un long processus de sélection et d'examen d'idées de projets. Les candidats ont bénéficié des sessions de formation de " haute facture ", donnée notamment par les experts de Huawei, ce géant mondial dans les technologies de pointe comme la 5G. L'ambassadeur de Chine en République du Congo, Ma Fulin, a salué la formation des jeunes talents, contribuant à affermir la coopération entre les deux pays.

La démonstration faite par les jeunes créateurs est une preuve supplémentaire que le pays regorge de nombreux talents dans le secteur du numérique, a assuré le ministre Léon Juste Ibombo. " À cette occasion qui nous réunit ce jour, je réaffirme mon engagement à accompagner jusqu'à maturation les meilleurs projets. Je sais combien il était difficile pour le jury de départager les porteurs des projets dont les qualités se valaient, se côtoyaient en ingéniosité ", a-t- il déclaré, avant de signer un accord de partenariat avec le géant chinois Huawei.

L'édition de cette année a été organisée avec le soutien de la pépinière d'entreprise Kosala, la société Sotracom, le Fonds d'accès pour le service universel des communications électroniques, l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques et la société Mambs Service.