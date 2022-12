Congo-Brazzaville: Coupe du Congo de basketball - Le stade des cheminots prêt pour accueillir l'édition de relance

Après six années d'interruption, la Coupe du Congo de basketball reprend ses droits ce 27 décembre au stade des cheminots au KM4, dans le premier arrondissement de Pointe-Noire, Lumumba. La compétition regroupe quatre meilleures équipes masculines des deux principales villes, à savoir Interclub et Cara de Brazzaville et BBS et Black Lions de la capitale économique.

L'édition de relance ne conaîtra que la demi-finale et la finale. Les rencontres seront officiées par les arbitres internationaux et fédéraux désignés par la fédération, conformément aux règlements officiels de la Fédération internationale de basketball, la Fiba-Afrique, et les règlements généraux des compétitions de la Fédération congolaise de basketball. A l'issue de la compétition et d'après le règlement, seules les équipes finalistes seront récompensées.

Notons que le vainqueur sera directement qualifié pour la Coupe d'Afrique des clubs champions.