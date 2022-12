Congo-Brazzaville: Vie des partis - Le RDPS dresse son bilan de l'année

Le bureau politique du Rassemblement pour la démocratie et le progrès social (RDPS) a tenu, les 22 et 23 décembre au siège du parti, sa deuxième session ordinaire. Les travaux dirigés par Jean Marc Thystère Tchicaya, le président, ont permis de faire le bilan des actions menées au cours de cette année qui s'achève.

Les travaux de la session ordinaire ont porté essentiellement sur la participation du RDPS aux élections législatives et locales de juillet dernier et ses résultats, avec un regard particulier sur son fonctionnement après ces scrutins, avant de se projeter vers les sénatoriales de 2023. Entre autres points inscrits à l'ordre du jour : examen et adoption du compte rendu de la première session extraordinaire du bureau politique tenue le 15 mai 2022 ; présentation de la note de conjoncture sur la situation politique et économique nationale ; activités de la coordination nationale (points des élections, analyse des résultats... ) ; examen et adoption du compte rendu de la deuxième session ordinaire du bureau politique.

Dans son discours d'ouverture des assises, Jean Marc Thystère Tchicaya a passé en revue le contexte international (conséquences désastreuses de la covid-19, guerre Russie-Ukraine et ses conséquences, conflits armés en Afrique et autres) et le contexte national (efforts du gouvernement en faveur de la stabilité socioéconomique, consolidation de la reprise économique, diversification économique, lutte contre la pauvreté, plan national de développement 2022-2026...) auxquels le RDPS doit s'adapter pour répondre aux exigences des temps présents.

Il a aussi évoqué le contexte politique national marqué par la rencontre d'Owando et les élections locales et législatives de juillet dernier. Remerciant les organisateurs et saluant le bon déroulement des scrutins, Jean Marc Tchystère Tchicaya a félicité tous les camarades élus à l'Assemblée nationale et aux Conseils de Brazzaville, de Pointe-Noire, du Kouilou, du Niari, de la Bouenza, de la Cuvette, la Cuvette-Ouest, la Sangha et de la Likouala.

Faisant le point des travaux, le président du RDPS a indiqué : "Pour ce qui est des élections, nous avons relevé quelques difficultés que nous partagerons avec nos alliés, particulièrement le Parti congolais du travail. Au niveau de la vie du parti, nous avons regardé comment nos fédérations fonctionnent sur l'ensemble du territoire national et avons relevé un certain nombre de lacunes que nous allons corriger pour être plus performants et atteindre nos objectifs".

Evoquant le contexte international et national, il a souligné : "Nous sommes un parti politique. Si on ne réfléchit pas sur les problématiques liées au social et celles que traversent nos compatriotes, les problématiques économiques que nous traversons et qui sont en passe d'être réglées, les difficultés sur la scène internationale qui ont des conséquences sur l'alimentation et l'inflation, si nous ne réfléchissons pas en interne, comment pouvons-nous proposer des solutions au gouvernement ? ". Comme l'a renchéri Julien Mackoundi, secrétaire général du RDPS, la session a aussi permis de voir comment conduire les affaires du parti dans la paix et l'amour en 2023 et se préparer pour les sénatoriales de cette nouvelle année.

Deux motions ont été lues lors des travaux, celle de remerciements au président de la République, Denis Sassou N'Guesso, pour la reconduction de Jean Marc Tchystère Tchicaya dans la nouvelle équipe gouvernementale, et celle de confiance au président du RDPS.