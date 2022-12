Congo-Brazzaville: Fête de la Nativité - Ernest Enko Mbalawa redonne du sourire aux enfants d'Ignié

Le député de la circonscription électorale unique d'Ignié, dans le département du Pool, Ernest Vianney Enko Mbalawa, a offert le 24 décembre des jouets à plus de quatre cents enfants de cette communauté urbaine ainsi de quelques villages environnants.

Le don composé, entre autres, de voitures, poupées, ustensiles de cuisine a redonné du sourire à plusieurs enfants qui ne s'y attendaient pas. Selon des témoignages, c'est pour la première fois qu'un élu du peuple accomplit un tel élan de solidarité en leur faveur dans cette sous-préfecture. " J'ai accompagné mes petites sœurs qui ont toutes eu des jouets alors qu'au niveau des parents, nous avions déjà perdu espoir. Merci au député pour ce geste qui nous réconforte beaucoup ", s'est réjouie Julvie Batandou.

D'autres bénéficiaires ne sont pas également restés indifférents de ce geste de générosité. " Lorsque j'ai appris que le député venait partager des jouets, j'ai emmené mes petites filles qui ont été servies. C'est une joie immense pour moi, puisque cela m'a épargné des dépenses supplémentaires ", a déclaré une femme.

Un même sentiment du côté des autorités locales qui se sont engagées à accompagner le député dans ses différentes œuvres. " J'aimerai témoigner ma gratitude auprès du député pour ce geste qui n'est pas le premier. Nous le remercions pour tout, il suffit de regarder la joie sur la face des enfants pour comprendre ce qui s'est passé ici. Il a redonné le sourire aux enfants ", a laissé entendre la secrétaire générale de la communauté urbaine d'Ignié, Ornella Sama .

Justifiant son geste, Ernest Vianney Enko Mbalawa a rappelé qu'il n'a pas voulu déroger à la règle consistant à donner la joie aux enfants pendant la période de fêtes. " Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour célébrer ensemble cette fête. Le plus beau des cadeaux cette année c'est que nous soyons tous réunis pour partager cette belle fête dans la joie et le respect. Noël est là, moment fatidique pour tous les parents, surtout dans un contexte actuel financièrement difficile. C'est à ce titre qu'une attention particulière a été consentie cette année pour que la fête soit plus joyeuse, plus festive pour vous ", a expliqué l'élu.

Le député de la circonscription électorale unique d'Ignié a, par ailleurs, souhaité que la fête de Noël ne soit pas réduite à la seule pratique de distribution d'objets et cadeaux aux enfants, mais qu'elle soit aussi un moment d'humanité. " Profitons donc de ces moments de joie et faisons en sorte qu'ils soient possibles aussi tous les autres jours de l'année, afin que cette fête soit une porte ouverte sur le bonheur. Chers enfants, vous donnerez satisfaction à vos papas et mamans, en restant très attentifs à leurs recommandations ", a conseillé le député.

Ernest Vianney Enko Mbalawa a également rappelé que 2022 qui est sur le point de se terminer a été une année mouvementée en ce sens qu' elle a connu l'alternance électorale dans le district d'Ignié. C'est ainsi qu'il a demandé l'accompagnement et le soutien multiforme des filles et fils de cette contrée. " Personne d'entre nous ne doit s'accommoder car le chemin est encore long à parcourir face aux défis qui nous attendent ", a conclu le député.