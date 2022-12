Congo-Brazzaville: Renforcement des capacités - Des agents de l'Etat édifiés sur la gestion axée sur les résultats

La présidente du Conseil économique, social et environnemental (CESE), Emilienne Raoul, a ouvert, le 26 décembre à Brazzaville, l'atelier de sensibilisation à la gestion axée sur les résultats, la chaîne prospective, planification, programmation, budgétisation et suivi et évaluation ainsi que sur les droits de l'homme.

La formation organisée par le ministère du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale et celui des Finances et du Budget, en partenariat le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), regroupe jusqu'au 28 décembre le personnel du CESE ainsi que celui du Conseil consultatif de la femme. Elle permet de comprendre le processus des programmes ou projets et l'évaluation des politiques publiques, a expliqué la présidente du CESE, ajoutant que l'un des principaux objectifs de l'évaluation des politiques publiques est de mesurer l'impact de la politique menée par les pouvoirs publics au profit de la population.

" L'évaluation est donc un outil pour faciliter et améliorer la décision politique. Elle est aussi un moyen pour rendre compte aux citoyens de ce que font les pouvoirs publics dans les différents secteurs de vie des citoyens ", a indiqué Emilienne Raoul.

Pour Antoinette Kébi, présidente du Conseil consultatif de la femme, la volonté de ses agents est de contribuer à une administration performante dans le respect de la chaîne prospective, la planification, la programmation, la budgétisation et le suivi et évaluation ainsi que sur les droits de l'homme.

Le chargé d'affaires au Pnud, Joseph Ikoubou, a souligné de son côté les missions assignées à ces deux institutions qui exigent des commissaires et cadres ayant des connaissances sur la prospection, la planification prospective, la programmation et la budgétisation d'avoir les capacités de faire le lien entre ces paramètres de la gestion avec celui de la promotion et la protection des droits de l'homme.

Pendant trois jours, les enseignements seront donnés par différents orateurs. La communication sur l'introduction à la gestion axée sur les résultats a été donnée par le consultant Daniel Mikayoulou qui l'a définie comme une approche de résultat qui se concentre sur la réalisation. Selon lui, elle fait appel à l'éthique, au changement et à l'innovation.

" La gestion axée sur les résultats doit être une responsabilité pour garantir et rendre compte de l'atteinte des résultats. Elle permet de suivre les progrès vers l'atteinte des résultats permettant d'apprécier la performance ou le changement ", a-t-il indiqué.

Les participants bénéficieront également des connaissances sur l'introduction à la prospective, la planification et la programmation appliquées à l'élaboration des politiques des programmes et des projets de l'Etat et bien d'autres.