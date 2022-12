Congo-Kinshasa: Le Forum pour l'unité, la cohésion et le développement du Maniema se tiendra du 11 au 12 janvier 2023

Les confessions religieuses, les représentants de 7 territoires et la plateforme citoyenne Hewa ya Mashariki acceptent de se réunir du 11 au 12 janvier 2023 à Kindu, dans un Forum pour l'unité, la cohésion et le développement des filles et fils du Maniema. Cette annonce a été faite le lundi 26 décembre par Monseigneur François Abeli Muhoya, évêque du diocèse de Kindu, lors d'un point presse.

Ce forum qui se fera sous la facilitation de l'évêque du diocèse catholique de Kindu aura pour thème : " Unis par le sort d'être frères et sœurs, demeurons unis dans l'effort pour l'unité, la cohésion sociale et le développement de notre pays ".

" Les confessions religieuses, les représentants de 7 territoires et la plateforme citoyenne Hewa ya Mashariki, nous nous sommes mis ensemble afin d'organiser un Forum pour l'unité, la cohésion et le développement du Maniema. En effet, sur plusieurs aspects de la vie, le Maniema se retrouve aujourd'hui sur une pente dangereuse caractérisée par les indicateurs très alarmants. L'impression générale est que les choses ne marchent pas bien et l'avenir paraît sombre ", argumente François Abeli Muhoya.

" Les fils et filles du Maniema doivent se ressaisir. L'heure de la prise de conscience a sonné. Il est donc temps pour nous de saisir l'opportunité de ce forum pour discuter comme des frères. Ce Forum se veut inclusif, franc, apaisé, réunissant les frères et sœurs autour d'une table dans un climat d'écoute et de respect mutuel pour l'intérêt de tous ", a-t-il ajouté.