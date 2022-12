Madagascar: Événement - Airtel Madagascar sponsor de la soirée Prestigious Time

Airtel Madagascar sponsorise un événement exceptionnel. L'opérateur marquera sa présence durant les festivités de fin d'année en sponsorisant le Prestigious Time, une soirée de prestige comme son nom l'indique qui va tirer un trait sur l'année 2022 et ouvrir une porte à 2023.

L'événement aura lieu le 31 décembre 2022 à partir de 20h au Carlton Salle Ravinala. Airtel Madagascar est fier de sponsoriser cet événement qui regroupe sur une même scène des artistes de renoms comme le patriarche Jaojoby le roi du Salegy, l'orchestre Faniry Tana Group, reconnu dans l'univers de l'animation avec un répertoire varié où chacun se retrouve suivant son époque, et enfin DJ Cyemci qui sera aussi de la partie. Nul doute que personne ne sera indifférent à ses playlists euphoriques et exceptionnelles pour que cette soirée de la Saint-Sylvestre soit inoubliable.

Depuis de longues années, Airtel Madagascar à travers son ancrage local, a toujours été favorable aux initiatives visant à promouvoir la culture et les talents en offrant l'opportunité à la population malgache et ses abonnés de vivre des moments de partage et d'émotions avec leurs stars locales/internationales lors des festivals ou autres rencontres musicales. Ceci dans tous les quatre coins de l'île.

" Notre implication dans le Prestigious Time n'est que la continuité des actions que nous avons engagées en faveur de la promotion du Mécénat Culturel à Madagascar. Avec des artistes fédérateur de la taille de Jaojoby, un homme de valeur et fort d'une énergie qui lui est propre, et le talent de ceux qui l'accompagnent, c'est tout naturellement qu'Airtel Madagascar valide ce concept d'événement à l'allure glamour et chic pour le grand bonheur des amoureux de l'ambiance et de la bonne musique " explique Anna Ratsimbason communication and sponsorship manager d'Airtel Madagascar.