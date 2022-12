Madagascar: RN7 - Un taxi-brousse se renverse et fait de nombreux blessés

Un taxi-brousse en direction de Toliary s'est renversé sur la route à 40 km à l'entrée d'Ihosy. Aucune perte humaine n'est à déplorer mais certains passagers ont été blessés et d'autres s'en sont sortis indemnes.

Les circonstances exactes de l'accident restent floues mais d'après le témoignage du chauffeur, en voulant éviter une voiture, il s'est déporté sur le côté et a mordu le talus. Malheureusement, le talus herbeux s'est affaissé de plusieurs dizaines de centimètres sous ses roues. D'autres racontent que la voiture roulait à vive allure et que le conducteur aurait perdu le contrôle du véhicule en cours de route. Les gendarmes se sont rendus sur place pour les constatations d'usage et ont ouvert une enquête. Après leur avoir prodigué les premiers soins, quelques personnes ont été envoyées dans le centre hospitalier dans la localité.

Face à la recrudescence des accidents, des conducteurs de taxi-brousse sur les routes nationales se défendent sur l'état des infrastructures routières dans le pays. " L'état des routes à Madagascar est terrible, beaucoup de nids-de-poule, sans réparation et avec un éclairage et une signalisation médiocres ", explique un chauffeur. Cependant, l'État affirme que la majeure partie des accidents sont provoqués par le non-respect du code de la route, l'irresponsabilité du conducteur, l'excès de vitesse, les défauts techniques et la consommation de boissons alcoolisées. L'état lamentable des pistes n'est jamais mentionné dans leurs propos.