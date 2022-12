Madagascar: Transport national - Aucune hausse de tarifs prévue pour les fêtes

Les transporteurs des lignes régionales et nationales ont décidé de ne pas réviser à la hausse leurs tarifs en cette période des fêtes. Le dispositif sécuritaire est renforcé et des patrouilles sont organisées dans les points noirs en matière d'insécurité.

Les taxis-brousse sont toujours pris d'assaut pendant les fêtes. Malgré l'affluence des voyageurs, les responsables, auprès des gares routières d'Andohatapenaka et du Fasan'ny karana, ont rassuré que les frais de transport ne connaîtront aucun changement. Certains d'entre eux sont des commerçants qui se sont approvisionnés dans la Capitale tandis que les autres sont ceux qui effectuent des déplacements en province pour les fêtes en famille ou pour des raisons professionnelles. Certaines familles préfèrent également fêter le Nouvel An au bord de la mer et les lignes desservant les routes nationales n°2 , n°4 et n°7 demeurent les destinations favorites des passagers. " En cette période des fêtes, 250 véhicules environ quittent le stationnement tous les jours contre 130 pour les jours ordinaires. Les frais des taxis-brousse sont maintenus malgré cette forte demande des passagers ", selon Fidy Ranaivoson, gérant de la gare routière Maki Andohatapenaka.

Sécurité

Les attaques sur les routes nationales se sont estompées. Cependant, la vigilance est toujours de mise et les dispositifs de sécurité sont davantage renforcés pour prévenir les braquages. " Les transporteurs, autant que les passagers, s'inquiètent énormément pour leur sécurité. Nous transportons régulièrement des commerçants surtout en cette période de haute saison ", témoigne un transporteur. La caravane des taxis-brousses est toujours maintenue mais des patrouilles des forces de l'ordre sont organisées dans les points noirs en matière d'insécurité sur les RN2, RN4 et RN1. Par précaution, les passagers préfèrent s'abstenir d'emmener leurs objets de valeur lorsqu'ils voyagent et font appel aux opérateurs mobiles pour les transactions qu'ils devront effectuer durant leur déplacement.