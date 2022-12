Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 27 Décembre 2022

Burkina Faso : Insécurité- Au moins 21 civils tués dans l'explosion d'un bus

Un bus de transport en commun a sauté ce dimanche 25 décembre 2022, sur un engin explosif improvisé près du village de Bougui, à la sortie de la ville de Fada N'Gourma, dans l'Est du pays. L'incident a fait plusieurs victimes, ont rapporté des sources concordantes. "Au moins 21 personnes ont péri. Il s'agit essentiellement de femmes et d'enfants. Il y a eu plusieurs blessés également qui ont été transportés au Centre hospitalier régional de Fada N'Gourma", a confié à APA une source médicale. Les victimes avaient quitté la commune de Matiakoali et se rendaient dans le chef-lieu de la région de l'Est, en proie aux exactions des groupes jihadistes. La région enregistre environ 200 000 personnes déplacées internes, à la date du 30 novembre 2022, selon le gouvernement. En mi-février 2022, une école catholique à Bougui avait été la cible d'une attaque terroriste, causant d'énormes dégâts matériels. Il n'y a pas eu de pertes en vies humaines. Depuis avril 2015, le Burkina fait face à une insurrection jihadiste ayant fait des milliers de victimes et près de 2 millions de déplacés. (Source : Apa)

Niger : Lutte contre le terrorisme - Trois morts dans le crash d'un hélicoptère de l'armée

Les autorités nigériennes n'ont pas encore réagi après l'accident d'un hélicoptère à l'aéroport de Niamey. Lundi 26 décembre, un hélicoptère de transport de type Mi 17 appartenant à l'armée de l'air nigérienne s'est crashé, entrainant, selon un bilan non-officiel, la mort des trois membres de l'équipage. Selon plusieurs médias locaux, l'incident s'est produit en milieu de matinée alors que l'appareil tentait d'atterrir à l'aéroport international Diori Hamani de Niamey. Dans le cadre du renforcement de ses moyens aériens contre les jihadistes actifs dans sa partie sud, le Niger a acquis en février 2020 deux hélicoptères de type Mi 17 de fabrication russe. (Source : Apa)

Benin : Elections - Début de campagne électorale en douceur pour les législatives du 8 janvier

Au Bénin, les législatives se dérouleront le 8 janvier prochain. Lancée en plein week-end de fêtes, la campagne électorale débute en douceur. Le parti Les Démocrates, de l'ancien président Boni Yayi, participe pour la première fois. C'est donc le premier scrutin qu'on pourrait qualifier d'inclusif sous la présidence de Patrice Talon, depuis son arrivée au pouvoir en 2016. Des panneaux géants aux grands carrefours de Cotonou et des villes de l'intérieur, de petites caravanes bruyantes dans les quartiers, messes ou culte d'action de grâce, prière musulmane. C'est ainsi que les sept partis politiques ont démarré leur campagne. À Cotonou, Calavi, Porto-Novo et ailleurs, on voit le jaune et le vert des deux grands partis du camp de Patrice Talon, on aperçoit aussi les cauris des Forces Cauris pour un Bénin émergent (Fcbe) et pour la première fois la flamme du parti Les Démocrates fait partie du décor électoral. (Source : acotonou. Com)

Guinée : Coopération - Des acteurs politiques de Conakry chez Embalo

Sékou Souapé Kourouma, membre du bureau politique du RPG arc-en-ciel, fait partie des acteurs socio-politiques guinéens, reçus ce lundi 26 décembre 2022 à Bissau par le président en exercice de la Cedeao, Umaro Sissoco Embalo. Dans quel cadre se situe cette rencontre ? Qu'est-ce que le président bissau-guinéen envisage pour désamorcer la crise guinéenne ? Qu'ont-ils demandé ? M. Kourouma a levé un coin du voile sur cette rencontre de haut niveau au micro d'Africaguinee.com. Ce à l'initiative du président Embalo. « C'est le président Embalo, à son initiative, qui a entrepris une série de consultations avec les acteurs guinéens impliqués dans la résolution de la crise guinéenne par le dialogue. Dans ce cadre, il a demandé à écouter la coalition qui n'avait pas pris part au dialogue organisé par la junte. Comme le sommet de la Cedeao du 04 décembre dernier avait décidé de l'organisation d'un autre dialogue inclusif qui va englober tout le monde », a-t-il dit.

Côte d'Ivoire : Noël triste à Dimbokro - Une nourrice meurt avec ses 3 enfants à leur domicile

Un Noël passé dans la tristesse à Dimbokro. Une nourrice et ses trois enfants ont été retrouvés morts à leur domicile. S'appuyant sur les faits qui lui ont été rapportés par sa direction régionale, le ministère de la Femme, de la Famille et l'Enfant indique dans un communiqué, que le drame s'est produit dans la nuit du samedi au dimanche 25 décembre 2022. Une tragédie qui a créé la désolation dans tout le quartier Sokouradjan où vivaient ces trois tout-petits et leur mère. Il s'agit de Boni Amenan Marie Clémence, la génitrice, âgée de 35 ans, ménagère ; Boni Kouadio Israël, 12 ans, élève en classe de sixième au collège moderne de Dimbokro ; d'Ouffoué Koffi Effilicien, 7 ans, en classe de Cp2 à l'Epp Sokouradjan et d'un bébé de deux mois dont le nom n'a pas été donné. La ministre Nassénéba Touré exprime ses condoléances à la famille éplorée et à l'ensemble de la population de la ville de Dimbokro. (Source : fratmat.info)

Gambie : Coup d'Etat manqué - Un opposant dénonce l'arrestation de Momodou Sabally

Le directeur de campagne d'une formation politique de l'opposition a été arrêté dans le cadre de l'enquête sur le coup d'Etat avorté en Gambie. Le Parti Démocrate Uni (Udp, sigle anglais), principal parti d'opposition en Gambie monte au créneau suite à l'arrestation d'un de ses cadres. Momodou Sabally a été arrêté mercredi dans le cadre de l'enquête en lien avec le coup d'État avorté mardi soir. Cette mise aux arrêts serait liée à une vidéo publiée sur le réseau social TikTok où Sabally s'adressait aux « Udp TikTokers ». « Ce qui se passe, c'est que le pouvoir judiciaire et la police sont de connivence avec Adama Barrow, car ils savent que les élections locales approchent; ils perdent du terrain, c'est donc une façon d'intimider les gens. Nous ne serons jamais intimidés ! Nous allons certainement prendre ce pays, et nous sommes prêts. Si vous voulez dire que prendre le pays signifie prendre le gouvernement, eh bien, c'est votre interprétation », a déclaré le président de l'UDP, Ousainou AN Darboe. (Source : Apa)

Sénégal : Presse - Le journaliste Pape Alé Niang en grève de la faim est transféré à l'hôpital

Le journaliste, renvoyé en détention depuis six jours pour des « informations de nature à nuire à la défense nationale », est « très éprouvé » par sa grève de la faim et « a été évacué à l'hôpital principal » de Dakar. L'éditorialiste Pape Alé Niang, qui délivrait depuis des années (en wolof) des vidéos critiques à l'égard du pouvoir sénégalais, avait été placé en garde à vue le 6 novembre 2022. (Source : Jeune Afrique)

Centrafrique : Économie - « Pas de crise de trésorerie, c'était un piège », affirme le gouvernement

Le gouvernement centrafricain dément les « tensions de trésorerie » mentionnées par une « Note de service » de son ministère des Finances le 16 décembre. Celui-ci avait en effet annoncé la suspension de « toutes les dépenses » de l'État « jusqu'à nouvel ordre ». Mais ce samedi 24 décembre, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Serge Ghislain Djorie, a fait valoir que les salaires des fonctionnaires avaient bel et bien été payés dès le 20 décembre. Il a expliqué que la « Note de service » était en réalité un « piège » tendu pour « mettre la lumière sur les vrais amis » de la République centrafricaine. (Source : abangui.com)

Cameroun : Show biz - Avec le décès de Penda Dallé, la série noire continue

Après Ekambi Brillant, Djené Djento, Penda Dallé est mort le 26 décembre 2022, à Paris, à l'âge de 64 ans. Un mois de décembre en noir. La musique camerounaise est de nouveau en deuil. En l'espace de deux semaines, le Cameroun a perdu trois gros calibres du Makossa. Après Ekambi Brillant décédé le 12, Djenè Djento le 15, Penda Dallé, un autre baobab de la musique camerounaise et africaine vient de tomber ce 26 décembre à 64 ans, selon sa familiale et Sonacam. Penda Dallé avait depuis quelque temps une santé fragile. Il a été retrouvé mort dans sa chambre à Paris. Selon les sources proches, l'autopsie va déterminer les causes exactes de sa mort. (Source : journal du Cameroun)

Rdc : Univers politique - La charge de Mukwege, Fayulu et Matata Ponyo contre Tshisekedi

« La Rdc est menacée d'émiettement », de « balkanisation » et cette situation est « le résultat d'un déficit criant de leadership et de gouvernance de la part d'un régime irresponsable et répressif », écrivent dans une déclaration commune rendue publique ce 26 décembre Martin Fayulu, candidat malheureux à la présidentielle de 2018, ainsi qu'Augustin Matata Ponyo, ancien Premier ministre aujourd'hui sénateur, inquiété par la justice pour une affaire de détournement de fonds présumé et le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix. Les deux premiers ont déjà annoncé leur candidature à la présidentielle de 2023, et il se murmure que le troisième pourrait aussi être un prétendant à la magistrature suprême contre Félix Tshisekedi. (Source : jeune Afrique)

Une sélection de Bamba Moussa