Madagascar: Noël à Mahajanga - Présence massive des chrétiens dans les églises

La Fête de la Nativité, avènement de Jésus de Nazareth, s'est déroulée cette année sobrement, mais avec faste comme il est de coutume à Mahajanga. Les décorations des sapins dans les foyers et les jeux de lumière dans la ville ont brillé depuis plusieurs semaines.

Les sons musicaux et les tapages qui ont accompagné les chants de Noël, ont résonné dans toutes les maisons et dans les magasins. Et comme chaque année, la série de célébrations, cultes ou messes, durant la journée du dimanche 25 décembre, a caractérisé cette fête chrétienne. Les édifices religieux ont été combles comme d'habitude, dès 4h30 du matin pour le premier office de 6 heures. Les fidèles s'y sont rués tôt le matin pour s'installer et éviter de rester à l'extérieur faute de places. C'était le cas dans la plus grande paroisse des réformés de Mahajanga, au temple Fjkm Ziona Vaovao de Tsaramandroso-ambony. Plus de deux mille personnes ont assisté à ce premier culte. Il a duré presque quatre heures de temps.

Semaine heureuse

Le second et dernier culte, prévu à 9h30 a été reporté à 10h20, du fait de nombreuses organisations réalisées durant la première célébration. " Cette année, comme Noël est tombé un dimanche, les quatre programmes prévus dans l'agenda de l'église au dernier dimanche du mois de décembre, devaient être tous réalisés. Car il ne sera plus possible de le faire, le dimanche 1er janvier ", explique le pasteur Daniel Hubert Andrianarilala. Trente-six baptêmes ont également illustré le premier culte contre trois durant celui de 10 heures. La Semaine heureuse (Herinandro sambatra) a précédé le 25 décembre. Tous les soirs, depuis le lundi 19 décembre, une messe a été programmée, axée sur le renforcement de la foi en la Nativité. La nuit du 24 décembre a surtout été dédiée aux petites saynètes relatant l'histoire de la naissance du Messie dans une étable de Bethleem. La cathédrale catholique à Mahajanga-be a également accueilli des milliers de croyants dans la soirée du samedi 24 décembre et la journée du 25 décembre. Tout comme les autres édifices cultuels chrétiens, comme ceux des Églises luthérienne et anglicane.