Afrique: La crypto-monnaie pourrait relancer l'économie africaine au niveau mondial ?

En 2021, la CEDEAO (Communauté Économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest) avait organisé, pendant 5 jours, une conférence à Ouagadougou, pour informer les députés africains de l'importance de sensibiliser les économies à une ouverture vers les crypto-monnaies.

L'importance des monnaies numériques au niveau international se fait de plus en plus ressentir, et les Etats africains en ont pris la pleine mesure, puisque les crypto-monnaies sont décentralisées, entièrement indépendantes des réseaux fiduciaires traditionnels et beaucoup plus stables que les monnaies de certains pays africains qui ne permettent pas aux pays de se développer en toute tranquillité, et donc de rivaliser avec les autres états au niveau international. Les crypto-monnaies semblent donc être une solution adéquate à ces problématiques, et l'économie nationale serait la première à bénéficier de ces crypto-actifs. Alors quelles sont les crypto-monnaies dans lesquelles investir ?Comment obtenir des crypto-monnaies ?

La crypto-monnaie, origine et développement

La première crypto-monnaie qui sert aujourd'hui de monnaie référence est le Bitcoin (BTC) créé en 2008 par Satoshi Nakamoto et mis en circulation pour la première fois en 2009. Cette monnaie numérique, créée et stockée sur des blockchains par des mineurs informatiques, avait pour objectif, à sa création, de lutter contre les crises économiques en permettant l'émergence d'un système financier entièrement autonome et non contrôlé par le système bancaire classique. Depuis, le nombre de crypto-monnaies sur le marché a explosé, leurs cours étant très différents les uns des autres (le BTC vaut moins de 20 000 dollars, le Tron vaut 0,062 dollar, l'Ethereum vaut 1 059,23 dollars.). Si ces monnaies numériques intéressent les investisseurs, c'est qu'elles leur permettent de réaliser des transactions rapidement (en 1 h), quelle que soit la somme à verser, de manière efficace et sécurisée, hors des systèmes financiers transactionnels traditionnels (swift, virements... ).

L'intérêt de la crypto-monnaie pour l'évolution économique africaine

Cette indépendance du système des crypto-monnaies assure les investisseurs de la stabilité (malgré tout, toute relationnelle) des crypto-actifs face aux systèmes économiques gouvernementaux. Par exemple, dès le début de la crise russo-ukrainienne, l'Ukraine ayant peur de ne pas avoir assez d'actifs pour payer ses besoins en nourriture, en armement défensif, a lancé un appel aux dons, mais en crypto-monnaies. Le gouvernement ukrainien a ainsi pu récolter plusieurs centaines de millions de dollars en monnaies numériques. Cette stabilité des crypto-monnaies intéresse grandement les États africains pour développer des économies encore trop fragiles. Les crypto-actifs pourraient devenir des valeurs-refuges (comme l'or) et permettre de stabiliser les fonds africains. Cela permettrait aux pays de se développer en effectuant des transactions à l'échelle internationale sans voir leurs monnaies fiduciaires dévaluées ou payer trop cher des matières premières ou des actifs qui sont valorisés par le dollar (première monnaie d'échange au monde avec 6 310 milliards de transactions en dollars /jour). Si les économies africaines s'ouvrent aux crypto-monnaies cela améliorera les relations avec les grands groupes occidentaux, asiatiques en se positionnant d'égal à égal (le cours des crypto-actifs n'étant pas impactés par les banques centrales).

Comment acheter de la crypto-monnaie en Afrique ?

Reconnue comme une monnaie d'avenir (la république de Centrafrique à déclarer le BTC monnaie oficielle au même titre que le CFA, tout comme le Salvador depuis 2017 elle lance un projet d'hub spot à destination des investisseurs en crypto-actifs en espérant devenir une plateforme stratégique des crypto-monnaies dans la zone Afrique), les crypto-monnaies peuvent s'acheter en ligne sur des plateformes de trading. Ces sites de trading, appelés aussi broker en ligne donnent la possibilité à leurs utilisateurs de créer un compte en ligne et, grâce à leur accès, ils peuvent télécharger des plateformes de trading destinées aux marchés financiers (actions, devises, crypto-monnaies... ). Ensuite il n'y a plus qu'à choisir les actifs ou les crypto-actifs qui les intéressent afin de, soit investir, soit de spéculer en achetant et en revendant à court terme.

Comment trader en ligne en toute sécurité ?

Pour être certain de ne pas tomber sur un site frauduleux, le mieux est de choisir un broker en ligne reconnu par l'AMF (autorité des marchés financiers) comme la plateforme AvaTrade. Ce site est régulé par 7 banques centrales, a plus de 200 000 utilisateurs dans le monde et se trouve en tête des sites de trading préférés sur le continent africain. Dès qu'un compte est ouvert, le trader en recherche de crypto-monnaie peut demander conseil à des traders experts et suivre leurs stratégies d'investissement en ligne en utilisant des robots automatisés et le copy trading, qui permet de trader en toute sécurité.