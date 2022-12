Ile Maurice: District de Moka - Soonarane et Ramduny comme une lettre à la poste

Comme une lettre à la poste. Sudhir Soonarane et Vageesh Ramduny ont conservé les fonctions qui étaient les leurs depuis deux ans. Hier, ils ont été réélus président et vice-président du conseil de district de Moka à l'issue des élections tenues au siège de cette instance à Quartier-Militaire.

"Le travail va se poursuivre. Il y a beaucoup de projets en cours. Je dois tout d'abord remercier les conseillers qui nous ont fait confiance, à moi et à mon vice-président. Je remercie le Premier ministre et les deux honorables députés de la circonscription, Mme Leela Devi Dookun-Lutchoomun (NdlR, ministre de l'Éducation) et Yogida Sawmynaden, qui m'ont accordé leur confiance également. Le travail qui a débuté il y a bien longtemps va se poursuivre dans les jours à venir. Et je suis sûr qu'il y aura encore beaucoup de développements au n°8, comme ça a été le cas dans le passé", a déclaré Sudhir Soonarane.

Avant d'ajouter : "Il y a des projets on-going qui seront achevés très bientôt. Pour les nouveaux projets, nous allons nous asseoir avec les représentants de la circonscription et le Premier ministre pour nous pencher sur eux pour le bien-être des habitants de la circonscription n°8."

Quant à Vageesh Ramduny, il voit dans sa réélection la foi en la jeunesse. "Nous allons continuer le travail ici au sein du conseil de district de Moka qui a toujours été exemplaire. Le renouvellement de mon mandat, aujourd'hui, démontre que le district, les députés, et les conseillers croient en la jeunesse. Le travail va se poursuivre."

L'élection du président et du vice-président du conseil de district de Moka s'est déroulée à Quartier-Militaire hier de 11 heures à 11 h 30 en présence des conseillers, des députés de la circonscription numéro 8, de Sunil Bholah, ministre du Développement industriel, des PME et des coopératives, et du PPS Kenny Dhunoo.

La réélection de Sudhir Soonarane et Vageesh Ramduny s'est faite à l'unanimité. Elle a été accueillie chaleureusement au son des vuvuzelas et de pétarades.