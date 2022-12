Ile Maurice: Cyclisme l En 2023 - le Tour de Maurice intègre le calendrier de l'UCI

Bonne nouvelle pour le cyclisme mauricien. Le Tour de Maurice, épreuve phare de la saison de la Fédération mauricienne de Cyclisme (FMC) sera inscrit au calendrier de l'Union cycliste Internationale (UCI) en 2023.

On se souvient que Pierre Ayassami qui avait agi comme président du jury lors de la 41e édition du Tour en octobre avait effectué une évaluation de l'épreuve. "Je trouve que le Tour est globalement bien organisé mais qu'il y a certaines choses à améliorer. Ces détails permettraient que le Tour de Maurice soit inscrit au calendrier international", avait-il confié à l'express au terme des cinq jours de compétition. Il semble que le rapport qu'il a soumis ait été favorable. Le Martiniquais a aussi formulé des recommandations.

Le fait que le Tour national obtienne la reconnaissance de l'UCI va élever sensiblement son niveau. Des équipes plus fortes que celles que l'on a l'habitude de voir en action seront au départ. Cela bénéficiera aux coureurs mauriciens dans la mesure ou des points seront en jeu pour la qualification pour les Jeux Olympiques de 2024 à Paris en France. "Cela donnera la chance aux cyclistes mauriciens de progresser et d'être invités sur d'autres Tours internationaux en Afrique, en Asie et même en Europe", avait souligné Pierre Ayassami.

La 42e édition du Tour de l'île sous le label UCI se tiendra au mois de juin en quatre étapes, explique Jean-Philippe Lagane, président de la FMC. "Le Tour 2023 (2.2) se tiendra sur quatre jours, soit du mardi au vendredi. Le deuxième jour, il y aura un contre-lamontre par équipes mais pas de contre-la-montre individuel lors duquel il est plus difficile d'assurer la sécurité. Le vendredi, la dernière étape se fera sur le circuit Sorèze-Montebello. Le dimanche, il y aura une course UCI d'un jour (1.2) qui sera patronnée par Courts-Mammouth sur le circuit Sorèze-Montebello également. Une course qui devrait être longue de 140 km", détaille-t-il.

Le président de la FMC a tient à remercier l'ancien Directeur Technique National (DTN), Michel Thèze qui a apporté son aide sur ce dossier.