Algérie: Renforcer le rôle du discours religieux dans le rassemblement face aux défis

EL TARF — Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a insisté lundi à El Tarf sur la nécessité de "consolider à travers les prêches des mosquées le rôle du discours religieux dans le rassemblement face aux défis rencontrés par le pays".

Présidant en compagnie du wali d'El Tarf, Harfouche Benarar l'ouverture d'une journée d'étude au centre culturel islamique Amara-Ghenasse, le ministre a relevé "la nécessité de consolider, à travers des prêches des mosquées, le rôle du discours religieux dans le rassemblement pour affronter les défis rencontrés par le pays et œuvrer à ancrer la connaissance de la grandeur de l'islam et inciter les jeunes à construire leur société et raffermir ses appuis".

Durant cette rencontre sur le thème "Discours religieux et son rôle dans le rassemblement", M. Belmehdi a indiqué que "l'imam est tenu, à travers ses prêches, aujourd'hui plus que tout autre temps de rassembler et non pas diviser, de construire et non pas détruire de sorte à consacrer l'unité nationale et répandre les valeurs de la paix, de la cohabitation et de l'amour au sein des enfants de cette patrie afin d'affronter les défis auxquels fait face l'Algérie".

M. Belmehdi a également présidé la clôture d'un atelier national d'actualisation des programmes de formation et de perfectionnement du niveau des cadres et fonctionnaires du secteur des affaires religieuses et a reçu à l'occasion les recommandations d'actualisation de la commission des experts constituée à cet effet.

Dans une déclaration à la presse en marge de l'inauguration de la mosquée Zoubeir ibn El Awam dans la localité de Hadada dans la commune frontalière de Souarekh, le ministre a indiqué que "la construction de ces mosquées près des frontières avec les pays voisins renvoie une image radieuse de l'islam vrai de la juste voie du milieu pour lequel l'Algérie a lutté dans le passé et continue encore de l'ancrer en tant que référent pour le pays".

Le ministre a clôturé sa tournée de travail dans cette wilaya par l'inspection du terrain réservé à la construction de la mosquée pôle de la wilaya d'El Tarf prévu pour 10.000 fidèles et la distinction de la famille du défunt cheikh Achour Toumi qui fut un savant et un mufti de la région durant la révolution libératrice et après l'indépendance.

Il a également visité deux mosquées et une école coranique dans les communes de Dréan et Chebaita Mokhtar.