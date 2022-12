Algérie: Conférence des ministres arabes de l'enseignement - Adapter le secteur au marché du travail

ALGER-Les participants aux travaux de la 3e Conférence des ministres et responsables de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle dans le monde arabe, qui ont pris fin lundi à Alger, ont appelé dans leurs recommandations à promouvoir le secteur pour l'adapter à la nouvelle donne sur le marché du travail aux niveaux régional et international.

Dans leurs recommandations, les participants ont souligné la nécessité d'adapter le secteur de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle à la transformation numérique en cours dans le monde et d'actualiser les programmes en accord avec normes internationales en vue d'accroître l'employabilité des diplômés du secteur.

Les participants ont également préconisé d'intégrer la notion d'économie verte dans les programmes d'enseignement et de formation technique et professionnelle, d'adopter des mécanismes d'appui aux projets des jeunes qualifiés et de développer l'infrastructure.

Ils ont en outre proposé la création d'une plateforme électronique d'enseignement et de formation technique et professionnelle qui fera office d'"incubateur numérique à même d'encourager la création et l'innovation" et la mise en place d'un glossaire de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle.

Les travaux de la conférence ont, par ailleurs, été sanctionnés par la Déclaration d'Alger, qui compte 9 clauses, notamment celle relative au "nécessaire renforcement de la recherche appliquée et de l'innovation pour le développement du secteur de l'enseignement et de la formation professionnelle dans le monde arabe" et à la promotion de "l'égalité des chances dans l'enseignement et la formation technique et professionnelle au profit des différentes franges de la société dans les pays arabes".

L'accent a également été mis sur l'importance d'"encourager l'échange d'expériences entre les pays arabes et la création de mécanismes de promotion des produits de l'économie verte dans le monde arabe".

Dans une déclaration à la presse, le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi, a fait savoir que des efforts étaient en cours pour la création d'un institut africain de formation professionnelle en Algérie d'une capacité de plus de 600 stagiaires.