Cameroun: Reconnaissance - Le patron de B'ssadi Galeries honoré pour son dynamisme

Clauvis Kontcheu a reçu le prix du meilleur acteur pour la promotion du vivre-ensemble et de l'entrepreneuriat par l'organisation panafricaine des médias.

C'est loin d'être une surprise pour le commun des mortels et les observateurs de le scène économique camerounaise et africaine la distinction que vient de recevoir le Pdg de B'ssadi Galeries par l'Organisation panafricaine des médias (OPM). L'homme d'affaires à la tête de plusieurs entreprises dans de nombreux secteurs dont le plus en vue B'ssadi Galeries porté sur le divertissement est reconnu par son dynamisme.

Ce complexe s'impose par sa beauté au centre de l'arrondissement de Douala V, plus précisément à bonamousadi.

Implanté sur plus de 4600m2, le complexe,B'ssadi Galeries dispose de 2500 M2 de galeries marchandes. Le centre commercial comprend quatre niveaux de hauteur et peut accueillir près de 2500 visiteurs par mois. Un accent est mis ici sur les mesures de sécurité et d'hygiène pour le bien être des visiteurs; d'ailleurs grâce à ses aménagements, les personnes à mobilité reduite peuvent se déplacer en toute tranquilité.

En mettant sur pieds ce complexe, Clauvis kontcheu, opérateur économique, accompagne les pouvoirs publics, à promouvoir le tourisme et les loisirs dans notre pays.

En recevant son parchemin devant un impressionnant parterre de journalistes, d'hommes d'affaires et de ses employés, au cours de son message de circonstance, la Présidente Exécutive de l'Organisation Panafricaine des Médias, Grace Engome a justifié ce choix au nom de ses confrères. Pour elle le plénipotentiaire a été majoritairement choisi par le jury, eu égard à sa participation à l'émergence de l'Afrique, son activisme pluriel qui lui fait toucher littéralement à tout.

Ce fut également l'occasion pour Clauvis Kontcheu de souligner qu' apporter sa contribution pour l'épanouissement des populations de diverses couches et participer à la construction d'une économie forte dans plusieurs secteurs d'activités.

Ce prix vient donc consolider et confirmer que " ce que nous faisons est apprécié et encouragé" a t il renchérit avant d'ajouter que les efforts conséquents continueront ainsi à être déployés pour mener à bien les différents projets.

Le patron de B'ssadi Galeries a tenu à dédié ce distinction à l'ensemble des ses collaborateurs qui travaille sans relâche au quotidien pour permettre à leurs différentes entités d'accomplir les objectifs qui leurs sont assignées.