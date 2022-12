Sénégal: Orabank mobilise un crédit de 20 milliards de FCfa au profit de la société Scci

Oragroup, Holding du Groupe Orabank et Orabank Côte d'Ivoire ont annoncé avoir mobilisé auprès d'un pool bancaire de l'Uemoa, un crédit syndiqué à moyen terme de vingt milliards de FCfa en faveur de la Société de ciment de Côte d'Ivoire (Scci), leader de la production cimentière en Côte d'Ivoire et filiale de la holding Cfi Financial contrôlée par Koné Dossongui.

Selon un communiqué de presse, ce financement est destiné à refinancer l'endettement en devises de Scci dans un contexte de hausse des taux d'intérêt sur les marchés internationaux. Cette opération, précise-t-on, permettra à la Scci d'améliorer sa compétitivité et de renforcer ses capacités à soutenir le développement des infrastructures et du secteur immobilier en Côte d'Ivoire.

"Ainsi, à travers cet accompagnement en faveur d'un acteur local de premier plan au sein de l'industrie ivoirienne, le Groupe Orabank réaffirme son engagement à contribuer au financement des économies dans ses pays de présence, au renforcement de la productivité et à l'accompagnement du dynamisme entrepreneurial ", lit-on dans le communiqué. Oragroup, à travers son équipe "Financements Structurés " est intervenu sur cette transaction en qualité d'Arrangeur chef de file mandaté et d'Agent du crédit et Orabank Côte d'Ivoire en qualité de Co-chef de file, d'Agent des sûretés.

Le groupe Orabank est présent dans 12 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre (Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée Conakry, Guinée Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad et Togo) et dans quatre zones monétaires (Uemoa, Cemac, Guinée Conakry et Mauritanie).

Avec 188 agences bancaires et points de vente, une société de gestion et d'intermédiation (Sgi) et 2 349 collaborateurs, le groupe Orabank offre à plus de 770 000 clients (grandes entreprises nationales et internationales, Pme et particuliers) une large gamme de produits et services bancaires et financiers selon des principes de proximité et de réactivité. En visant l'inclusion financière par le déploiement de solutions innovantes, le groupe Orabank se concentre aussi sur des segments de la population à revenus modestes.