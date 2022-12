Cote d'Ivoire: Nouvelle recrue de Chelsea, David Datro Fofana reçoit des conseils de Kolo Touré

Après avoir reçu le prix du meilleur jeune joueur du championnat norvégien, David Datro Fofana, nouvelle recrue de Chelsea, a révélé qu'il recevait des conseils Kolo Touré.

Fofana a été désigné comme le jeune le plus remarquable de l'élite norvégienne après une saison exceptionnelle qui l'a vu marquer 15 buts en 24 apparitions, dont dix-neuf titularisations.

Le jeune homme de 20 ans deviendra bientôt le transfert le plus cher de l'histoire du football norvégien lorsqu'il sera transféré à Chelsea la semaine prochaine, Molde et le club de Premier League ayant convenu d'un montant de douze millions d'euros.

" Je lui parle beaucoup. Il est comme un oncle pour moi ", a expliqué Fofana au média Nettavisen à propos de ses relations avec Kolo Touré, ancienne défenseur de la sélection de Côte d'Ivoire et ancienne légende d'Arsenal. " Il m'a dit que je devais travailler très dur et que je pouvais devenir l'un des meilleurs attaquants du pays. Que je n'ai pas besoin de baisser mon niveau et de m'entraîner très dur. Il sait que j'ai tout ce qu'il faut, mais que je dois continuer à travailler. "

Kolo Touré est une véritable légende ivoirienne, comptant 120 sélections et ayant joué trois Coupe du monde avec les Éléphants en 2006, 2010 et 2014, avant de raccrocher les crampons. Le défenseur central a également remporté la Premier League et la FA Cup en tant que joueur d'Arsenal. Touré a récemment pris le poste de manager à Wigan Athletic après avoir fait partie de l'équipe d'entraîneurs de Leicester.