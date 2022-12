Congo-Kinshasa: En marge de la 53e réunion des ministres à Niamey - OHADA, la RDC prend la présidence à partir du 01 janvier 2023

Après avoir été à tête de l'Union Africaine, de la CEEAC et bien d'autres, à partir de ce 01 janvier 2023, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo deviendra le président en exercice de l'Ohada. Telle est le résultat du 53ieme réunion des ministres de l'Ohada tenue à Niamey, au Niger du 21 au 22 décembre 2022.

La République Démocratique du Congo y était représentée par la ministre d'Etat, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Rose Mutombo Kiese, qui devient désormais la présidente du Conseil des ministres de cette organisation régionale qui regroupe 17 pays.

Comme de coutume, cette rencontre des pays membres de l'Ohada était essentiellement consacrée à une opération de passation des pouvoirs.

Ainsi le président sortant a transféré les symboles du pouvoir à Rose Mutombo Kiese. Il faut souligner que le mandat de la RDC coïncide avec les 30 ans d'existence de l'OHADA.

La RDC a du pain sur la planche

Félix Tshisekedi a plusieurs défis à relever. Son prédécesseur en a parlé dans son allocution d'aurevoir.

Dans son discours, le président sortant et le ministre de la Justice du Niger ont déclaré que la situation administrative et financière de l'Ohada reste préoccupante. La question devient une préoccupation majeure qui urge pour la viabilité et la crédibilité de cette organisation. Au-delà, l'Ohada doit à l'avenir approfondir la réflexion sur la conception de sa gouvernance. Peut-être que le mode de gouvernance dans sa vision initiale doit être repensée.

En effet, après 30 ans d'existence, il est temps que l'Ohada soit redynamisée afin de répondre aux défis actuels. Par ailleurs, toute institution a besoin des ressources pour son fonctionnement.

Pour sa part, la présidente entrant du Conseil des ministres de l'OHADA, Rose Mutombo Kiese, a remercié son prédécesseur pour l'honneur et la confiance placés en elle pour présider leur organisation. " Je tiens à remercier le président du Niger et mon cher collègue, le président sortant, pour l'accueil et le travail abattus durant son mandant. Je tiens aussi à remercier les différents collègues qui ont eu à l'accompagner lors du mandat du Niger".

Rose Mutombo Kiese doit mutualiser les efforts pour que ce mandat d'une année de la RDC à tête de l'Ohada soit vraiment fructueux et marqué par des résultats positifs.

Face à cette réalité, Rose Mutombo Kiese a, devant toute l'assistance au Niamey déclaré ce qui suit : " le mandat de la RDC, mon pays, coïncide avec les 30 ans de l'Ohada. J'attends la prochaine session de notre organisation à Kinshasa pour décliner ce qui sera notre programme d'action, pour le plus grand bien de notre organisation et surtout pour redynamiser notre organisation et achever ce que mon prédécesseur a eu à commencer. Je vous remercie pour l'accompagnement que vous aurez à apporter à la RDC, mon pays".

Il sied de noter que la République Démocratique du Congo va organiser, en octobre 2023, le 30eme anniversaire d'existence de cette organisation.