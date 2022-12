Congo-Kinshasa: Elections 2023 - Fayulu, Matata et Mukwege plantent le décor de la contestation !

Martin Fayulu et Augustin Matata, deux personnalités politiques de l'opposition ainsi que le prix Nobel de la paix 2018, Denis Mukwege, ont réagi ce lundi 26 décembre 2022, à travers une déclaration commune sur la situation sécuritaire, politique en RDC et sur les élections qui se profilent à l'horizon.

Les trois leaders d'opinion qui, visiblement, convolent désormais en justes noces, fustigent la gestion du régime actuel, l'accusant de planifier la fraude lors des prochaines élections constitutionnellement prévues en fin décembre 2023.

Aussi, les trois nouveaux compères crient-ils au rétrécissement de l'espace démocratique qui se caractérise notamment, par "l'atteinte à la liberté de la presse, les violations systématiques des libertés d'opinion, d'expression, de réunion et de manifestation, pourtant, garanties par la Constitution, le musellement de la société civile, et des tentatives d'exclure les leaders de l'opposition et de la résistance de la course au sommet de l'Etat.

Pour les élections apaisées et transparentes

Le bloc soumet plusieurs exigences en vue d'obtenir des élections apaisées et transparentes en RDC dont "la levée de l'Etat de siège dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri ; la sécurisation des élections, notamment au Sud-Kivu, Nord-Kivu, Ituri, Mai-Ndombe et Kwilu ; la recomposition immédiate de la CENI; La recomposition urgente de la Cour constitutionnelle; Le consensus autour de la loi électorale, des centres d'inscription d'électeurs et du calendrier électoral; L'arrêt de l'instrumentalisation de la justice et des services fiscaux contre les candidats déclarés ou les potentiels candidats Présidents de la République; Le respect de la Constitution sur la liberté d'expression, d'opinion, de réunion et de manifestations publiques; l'arrêt des poursuites judiciaires à l'encontre du Sénateur Matata Ponyo Mapon, conformément à l'article 168 de la constitution".

Les Nations Unies interpellées !

Par ailleurs, en ce qui concerne la situation sécuritaire à l'Est du pays, le trio appelle le Conseil de sécurité des Nations-Unies et tous les pays épris de paix et de justice à condamner le Rwanda, "pour cet acte d'agression contre la RDC, en violation de la Charte des Nations-Unies ; le retrait immédiat des éléments du M23 de toutes les positions qu'ils occupent; le déplacement loin de la RDC des éléments rwandais des FDLR et Ougandais des ADF par l'ONU; le retour des 6 millions de déplacés internes congolais dans leurs territoires grâce à un programme que l'ONU devra mettre en place; la rupture des relations diplomatiques avec le Rwanda et la fermeture de toutes les frontières avec ce pays ; le changement du mandat de la MONUSCO et de sa Brigade d'intervention pour octroyer aux forces de l'ONU tous les moyens nécessaires pour rétablir la paix en RDC".

En ce qui concerne l'insécurité à Kwamouth, à Wamba (Bagata) et dans les environs de Kinshasa, Martin Fayulu, Augustin Matata et Denis Mukwege exigent une enquête internationale neutre pour connaître les contours et les auteurs des tueries barbares qui s'y déroulent de sorte qu'ils répondent de leurs actes devant les tribunaux. " Nous demandons en plus à la police et à l'armée nationale de sécuriser les citoyens, leurs biens et tous les villages affectés par ces massacres ", ont-ils conclu.