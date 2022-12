Congo-Kinshasa: Révision du fichier électoral, CENI - Pascal Lipemba clôture le niveau 4 de la cascade de formation dans le Maï-Ndombe

M. Pascal LIPEMBA, membre de la plénière de la CENI, a clôturé à l'Institut Supérieur des Sciences de Santé d'Inongo (ISSS), le niveau 4 de la cascade de formation du personnel commis à l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la province de Maï-Ndombe.

685 membres des centres d'inscription étaient concernés par cette formation de 5 jours notamment, 129 présidents des centres d'inscription, 129 préposés à l'identification, 298 opérateurs de saisie et 129 préposés polyvalents, à l'issue de laquelle, M. Pascal LIPEMBA a au nom du Président Denis Kadima, encouragé les participants à l'assiduité au travail : " La haute hiérarchie de la CENI m'a chargé de venir superviser le lancement de l'enrôlement à Mai-Ndombe, cela coïncide avec la clôture de la formation et à partir de l'aéroport, je me suis hâté d'arriver ici pour voir les candidats formés, les rappeler leur responsabilité et les encourager à l'assiduité au travail une fois sur terrain ", a-t-il déclaré.

Et d'ajouter : " Nous avons pris soin d'envoyer les meilleurs formateurs et nous sommes convaincus que le savoir dont ont bénéficié les participants, leur permettra d'accomplir un bon travail pendant l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs ", a indiqué Pascal Lipemba.

Notons par ailleurs que, le représentant du Président de la CENI a été accueilli à l'aérodrome d'inongo par le Secrétaire Exécutif Provincial CENI/Mai-Ndombe, Faustin NGONKUMU, accompagné de la délégation venue de Kinshasa. Par la suite, M. Pascal LIPEMBA s'est dirigé directement au siège du Secrétariat Exécutif Provincial où il a tenu une réunion technique avant d'aller clôturer le niveau 4 de la formation.