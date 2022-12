Congo-Kinshasa: Clôture de l'année académique 2021-2022 - Les universités et instituts supérieurs déversent des lauréats sur le marché de l'emploi

C'est depuis jeudi 22 décembre 2022 que les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire de l'ensemble de République démocratique du Congo procèdent à tour de rôle à l'organisation d'une double cérémonie, à savoir, la collation des grades académiques pour les étudiants finalistes de la première session et clôture de l'année 2021-2022.

Coup de sifflets, cris et larmes de joie étaient au rendez-vous de cette célébration riche en émotions. Couronnés licenciés et gradués dans plusieurs domaines ou filières de formation universitaire, ces étudiants sont désormais déversés sur le marché de l'emploi.

A Kinshasa, on a noté l'organisation de ces cérémonies festives dans plusieurs universités et instituts supérieurs, notamment l'institut supérieur pédagogique de la Gombe (ISP-Gombe), l'institut facultaire des sciences de l'information et de la communication (IFASIC), l'institut supérieur de commerce de Kinshasa (ISC-KIN) ou encore l'institut supérieur pédagogique de Kinshasa (ISPT-KIN). C'était aussi le cas pour l'IST-Kisantu dans la province du Kongo-central, l'université Joseph Kasa-Vubu de la ville de Boma ou encore l'institut supérieur pédagogique de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga.

Par ailleurs, les mêmes cérémonies de collation des grades académiques et de clôture de l'année 2021-2022 ont été aussi organisées à l'Université Pédagogique Nationale (UPN) en date du vendredi 23 décembre. D'après le rapport du comité de gestion de la colline fertile, chapeautée par Mme la rectrice Anastasia Masanga Maponda, outre les étudiants finalistes du cycle de graduat, environs quatre-cents et treize (413) étudiants finalistes, lauréats issus de dix (10) facultés sortent de l'UPN licenciés en diverses filières de formation. Cela, après cinq années d'études et de recherches.

A l'institut supérieur des techniques appliquées de Goma au Nord-Kivu, apprend-on, ces assises ont eu lieu en présence de plusieurs personnalités dont Mme Prisca Luanda Kamala, conseillère du gouverneur militaire de cette province, le lieutenant-général Constant Ndima en matière de l'éducation. Et, à l'issue de ces deux cérémonies, environs cent (100) étudiants finalistes ont été déversés sur le marché de l'emploi après l'obtention des titres de licenciés et gradués. En présence de membres de corps académique, scientifique, technique et ouvrier de l'ISTA-Goma et à la grande satisfaction des parents, membres de familles, amis et connaissances, les heureux lauréats ont fêté leur réussite avec des titres qui sanctionnent leur cursus.

Entre-temps, les étudiants ajournés en deuxième session doivent encore patienter quelques jours pour que les établissements concernés organisent des séances de soutenance de travaux et publication des résultats définitifs à leur guise.