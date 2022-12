Guinée: Labé - Le secrétariat national des affaires religieuses siffle la fin de la récréation

Arrivée au chef lieu régional de Labé le dimanche 25 décembre, la mission du secrétariat national des affaires religieuses a achevé sa mission qui consistait à communier avec les gardiens des cultes pour leur faire part des nouvelles règles du jeu dans le rapport de l'humain au divin.

Le travail a réuni les directeurs préfectoraux des affaires religieuses, le représentant des églises notamment le Père Guillaume Apollinaire Kolié et les membres de la mission soutenue par l'équipe du gouverneur de région.

Abdoul Karim Diallo, l'un des émissaires a précisé qu'il convenait de définir le rôle de l'inspecteur, des secrétaires préfectoraux, la procédure de Choix d'un imam, les critères de construction et de tenue d'une mosquée.

Dr M. Lamine Diallo, chef de mission et conseiller du secrétaire national a rappelé que la visée est la consolidation de la cohésion sociale et la démarche devra servir de guide tant au niveau central que décentralisé. L'émissaire en chef a aussi effleuré les foyers coraniques, les centres de mémorisation du Coran, les ONG's et associations religieuses tant chrétiennes que musulmanes.

Il a aussi été décidé que la cartographie des lieux de culte exige désormais 500 m au minimum entre deux lieux de culte en zone urbaine et 1 km dans les zones rurales.

Thierno Mamadou Badrou Bah secrétaire régional des affaires religieuses a tenu ce propos entre autres : " On ne dira plus, j'ai construit une mosquée pour que j'en sois le directeur du culte, tous les fidèles sont à équidistance de l'imamat et le mien rôle est de propager l'information dans ma juridiction. Dans les zones rurales, il y a des mosquées non habilitées à tenir le culte du vendredi et qui le font, ici en ville certaines mosquées sont si proches l'une de l'autre qu'il y a des interférences au moment de l'appel... ".

Appliquée à la lettre, cette nouvelle décision viendra régler pour de bon on l'espère les vieilles querelles entre courants religieux et le laisser aller qui entourait jusque là la construction des mosquées et le choix de l'imam dont le cas le plus récent est l'ouverture de la mosquée de Misside Hinde qui q failli conduire à un affrontement.