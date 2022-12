Algérie: L'Algérie poursuit le renforcement de ses institutions et la préservation de ses acquis

Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga a affirmé, mardi à Alger, que l'Algérie poursuivait, sous la direction éclairée du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le renforcement de ses institutions, la préservation de ses acquis et l'exercice de sa souveraineté, à même de préserver sa sécurité et la dignité de son peuple.

"L'Algérie, forte de ses vaillants enfants et de ses hommes loyaux poursuit, sous la direction éclairée du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le renforcement de ses institutions, la préservation de ses acquis et l'exercice de sa souveraineté, à même de préserver sa sécurité et la dignité de son peuple", a souligné M. Rebiga à l'ouverture des travaux du Colloque national sur le défunt président Houari Boumediene au Centre international des conférences (CIC), Abdelatif Rahal, sous le thème "Houari Boumediene: un homme d'Etat avec la détermination d'une nation".

Et d'ajouter que "l'Algérie a placé très haut, la barre de ses ambitions, consciente en cela des enjeux et prête à relever les défis, parallèlement au soutien des causes de sa Nation".

A l'occasion de ce 44e anniversaire de la mort du défunt président Houari Boumediène, le ministre a ajouté que "le Président Tebboune réaffirme son plein engagement et son attachement à préserver la mémoire et à atteindre l'immunité sociétale, en glorifiant la mémoire des grands hommes, leurs hauts faits et leurs grands sacrifices".

"L'Algérie fait de ses journées mémorables des haltes pour montrer la bonne voie tracée par les vaillants chouhadas et préserver notre Histoire nationale et notre Mémoire collective", conclut le ministre.