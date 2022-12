Algérie: Nécessité de réactiver le "registre de doléances" pour un meilleur service public

El OUED — Le médiateur de la République, Madjid Ammour a affirmé lundi depuis El Oued la nécessité pour les institutions publiques et instances administratives de réactiver "le registre de doléances", un mécanisme permettant aux citoyens de soumettre leurs préoccupations aux autorités compétentes, en vue d'améliorer la qualité du service public.

Lors d'une visite de travail et d'inspection dans plusieurs structures publiques et privées dans la wilaya, M. Ammour a souligné que les autorités publiques accordent une grande importance "au registre de doléances", car il constitue le seul mécanisme permettant aux citoyens de "soumettre" leurs préoccupations aux autorités compétences, notamment dans les villages isolés et les zones éloignées.

Cette mesure intervient en application des instructions données par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune lors de la réunion du Conseil des ministres, tenue en octobre dernier, pour une meilleure prise en charge des préoccupations du citoyen, a-t-il rappelé.

Et d'ajouter que les projets de développement programmés dans les villages isolés et les zones éloignées (zones d'ombre) dans la wilaya s'inscrivent dans le cadre du programme du Président de la République visant essentiellement à désenclaver et à réhabiliter ces régions en vue d'améliorer le cadre de vie du citoyen.

Les projets en question ont contribué à insuffler une nouvelle dynamique au développement dans ces régions, a-t-il soutenu.

Lors de la visite d'inspection qu'il a menée dans la wilaya, le médiateur de la République a inspecté 12 structures au niveau de 7 communes, dont 10 structures publiques et 02 privées et écouté les préoccupations de leurs responsables.