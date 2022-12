Algérie: Festival du théâtre professionnel - Forte interaction des étudiants avec l'atelier du conteur Mahi Seddik

ALGER — L'atelier "l'art du conteur", organisé par le célèbre conteur, Mahi Seddik à la salle de la cinémathèque (Alger), a suscité une forte interaction d'un groupe d'étudiants adeptes de théâtre compte tenu de la formation pratique assurée en vue du renforcement de leurs connaissances dans le domaine de "l'art du conteur traditionnel", une des traditions du théâtre algérien et une de ses formes authentiques.

Dans une déclaration à l'APS, M. Mahi Seddik a fait savoir, dans ce sens, que l'atelier de formation, organisé dans le cadre des programmes de formation de la 15e édition du festival national du théâtre professionnel, a connu la participation d'un groupe d'étudiants des classes d'art et des adhérents d'associations et de théâtres régionaux, et ce, dans l'objectif de "simplifier les concepts ayant trait à cette ancienne pratique dans le domaine du théâtre qui tire ses racines du patrimoine algérien, en sus de donner aux étudiants les secrets de l'art du conteur".

Selon M. Mahi, l'objectif de cet atelier étant de "transmettre sa passion et son expérience de plus de 40 ans dans le domaine à ces jeunes", ajoutant que cet atelier constitue une passerelle culturelle et une partie de notre patrimoine immatériel devant être préservé et protégé en vue de mettre en exergue l'identité algérienne.

L'atelier, qui s'étalera jusqu'à la fin du festival, est une bonne initiative pour "découvrir et faire connaître cet art antique", a-t-il précisé, ajoutant que les premières séances avec les étudiants ont été consacrées à la présentation du concept général de l'art du conteur et de ses différentes appellations dans l'espace culturel arabe, outre de corriger certains concepts avec précision.

Saluant les efforts des chercheurs et des professeurs universitaires spécialisés pour "le renouvèlement de cet art à même de s'adapter à l'époque moderne", le même intervenant a souligné que l'art du conteur, qui avait réussi à préserver sa place depuis des lustres, ajoutant que chaque génération cherche à le marquer de son empreinte et d'y introduire des éléments techniques pour attirer plus de public.

Pour rappel, le conteur Mahi Seddik avait déjà organisé 13 ateliers et sessions de formation au profit des comédiens intéressés par l'art du conteur à travers plusieurs pays, à l'instar de l'Egypte, des Emirats arabes unis, de la Jordanie, du Liban, du Congo, du Soudan, de la Mauritanie et de la Tunisie, outre la publication d'un ouvrage rassemblant certains mythes de la région de l'Ahaggar.

Les travaux de la 15e édition du festival national du théâtre professionnel devront se poursuivre jusqu'à début janvier 2023, à travers l'organisation d'ateliers de formation sur le théâtre radiophonique, la critique journalistique, le théâtre et la musique.