Algérie: Economie de la connaissance - Créer des liens entre les talents algériens locaux et à l'étranger

L'intérêt de créer des liens entre les talents algériens locaux et à l'étranger pour hisser l'échange d'expériences autour de la recherche et développement et l'entreprenariat innovant, et soutenir l'économie nationale a été mis en avant lors d'une rencontre sur l'innovation organisée mardi à Alger.

Baptisée "The Conference", cette rencontre dédiée à l'échange entre des étudiants d'universités algériennes et des acteurs algériens basés à l'étranger de la hi-tech et de l'innovation, a été présidée par le ministre de l'Economie de la Connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Yacine El-Mahdi Oualid, en présence du conseiller du président de la République chargé des affaires de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, Noureddine Ghouali, du ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi Triki et de la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji.

A cette occasion, M. Oualid a souligné l'opportunité que représente cet événement dans l'optique de créer des ponts entre les acteurs locaux et à l'étranger pour "échanger des expertises et émettre des idées permettant de mettre en œuvre les innovations et une économie basée sur la connaissance".

Oualid a également mis en exergue la participation de 12 intervenants algériens basés dans plusieurs régions du monde durant les trois jours de tenue de cette manifestation devant s'achever jeudi.

De plus, le ministre a affirmé que l'ensemble des propositions des experts participants issues de "The Conference", tenue au Palais de la Culture, seront enregistrées et remises aux autorités concernées pour leur mise en œuvre.

Pour sa part, la ministre de la Culture et des Arts a souligné la nécessité de la mise à profit des capacités d'innovation des Algériens basés à l'intérieur ou à l'extérieur du pays "qui ont démontré leur excellence et leur génie".

La ministre a également formulé le souhait de voir le secteur de la culture et des arts profiter des expertises issues de cet évènement, rappelant la proximité entre son secteur et l'innovation issue de l'économie de la connaissance, de l'intelligence artificielle et de l'innovation.

De son côté, le co-organisateur de cette manifestation, Mourad Bouache, ingénieur en intelligence artificielle au niveau de l'entreprises informatique américaine "Intel", a fait savoir que "The Conference" a également pour objectif de créer un nouveau modèle de conférences en Algérie permettant de résoudre des problématiques tangibles grâce à l'échange autour de l'innovation d'experts algériens locaux et internationaux.

Bouache a, en outre, cité les différentes applications possibles de l'intelligence artificielle pour répondre aux besoins prioritaires du pays dans les secteurs de la santé, la sécurité alimentaire, l'éducation, l'énergie et le développement durable.

A noter que "The Conference" accueille lors de cette première édition des experts algériens basés aux Etats-Unis, au Canada, en France, en Irlande, au Qatar et aux Emirats Arabes Unis. Ils doivent traiter de sujets liés à l'intelligence artificielle, la recherche scientifique, l'innovation data et l'entreprenariat.