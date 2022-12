Seychelles: Premier vol d'Air Seychelles depuis les terres d'Almaty - Des efforts accrus pour attirer les touristes kazakhs

Les Seychelles sont désormais mieux placées pour développer leur segment de marché kazakh, car Air Seychelles a opéré mardi son premier vol de son service saisonnier entre l'archipel insulaire et le pays d'Asie centrale.

Accueilli par le traditionnel salut au canon à eau, le vol HM75 a atterri à l'aéroport international des Seychelles vers 8h30 avec 137 passagers à bord. Opéré par l'avion A320 NEO d'Air Seychelles, le vol a duré environ 10 heures avec une escale technique d'une heure à Abu Dhabi.

Le ministre des Transports, Antony Derjacques, a déclaré : "Nous sommes ravis de voir Air Seychelles atterrir de son premier vol depuis le Kazakhstan, étendre sa portée mondiale et relier les Seychelles à la ville animée d'Almaty".

M. Derjacques a déclaré que l'ambition d'Air Seychelles est d'être rentable et durable et de favoriser la croissance du tourisme et que les vols vers Almaty cochent toutes ces cases.

"Il y a actuellement une guerre et une récession en Europe et, à ce titre, les Seychelles doivent trouver un marché alternatif pour le tourisme. Nous avons choisi le Kazakhstan, qui se trouve en Asie centrale. Il borde d'autres pays comme l'Ouzbékistan et la Russie. Beaucoup de Russes et d'autres nationalités peuvent désormais voyager vers les Seychelles via ce nouveau vol d'Air Seychelles ", a-t-il expliqué.

Le ministre a indiqué que malgré la forte demande provenant de ce nouveau marché, le vol inaugural, qui avait une capacité d'un peu plus de 160 sièges, n'était pas complet, et cela est lié à la disponibilité des chambres dans les grands hôtels.

Opéré par l'avion A320 NEO d'Air Seychelles, le vol a transporté 137 passagers à bord.(Air Seychelles) Photo License: CC-BY

"Les vols sont assez remplis de janvier à mi-février, même ils ne sont pas complets. Notre problème est que les hôtels ne peuvent pas prendre plus de réservations. En ce moment, les Kazakhs vont dans les grands hôtels car ils sont habitués aux marques mais ne connaissent pas nos chambres d'hôtes. Il est maintenant de notre devoir en tant que Seychellois, de vendre nos petits hôtels et maisons d'hôtes afin de pénétrer ce nouveau marché ", a-t-il poursuivi.

Le Kazakhstan est un marché à croissance lente pour les Seychelles depuis de nombreuses années. Au cours de l'année prépandémique de 2019, environ 500 visiteurs ont débarqué dans la nation insulaire de ce pays d'Asie centrale.

Le directeur général de la planification et du développement des destinations, Paul Lebon, a déclaré que le marché kazakh est un marché que le département du tourisme juge assez lucratif.

"Le segment haut de gamme aura toujours de la valeur pour les Seychelles. L'un de nos principaux objectifs au département du tourisme est de voir comment nous pouvons apporter un tourisme de plus grande valeur et à moindre impact aux Seychelles. Nous parlons de durabilité, ce qui est vraiment important pour nous. Nous pensons que ce marché, ainsi que d'autres autour en Asie centrale, seront vraiment importants pour nous ", a ajouté M. Lebon.

Afin de continuer à favoriser les dépenses des touristes dans les collectivités et le pays en général, la direction du tourisme cherche à diversifier ses produits, notamment dans le secteur culturel et patrimonial. D'autres activités culturelles sont prévues pour 2023.

Ce service saisonnier fonctionnera jusqu'au 27 mars 2023, avec des vols bihebdomadaires.

Air Seychelles opère actuellement des vols vers Johannesburg, Mumbai, Maurice et les Maldives avec ses Airbus A320NEO à la pointe de la technologie.

Récemment, le transporteur phare des Seychelles a conservé le titre le plus convoité de meilleure compagnie aérienne de l'océan Indien lors de la 29e édition des World Travel Awards, ainsi que la compagnie aérienne avec la meilleure classe affaires de l'océan Indien, le meilleur équipage de cabine de l'océan Indien et la compagnie aérienne avec le meilleur lounge de l'océan Indien.