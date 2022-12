Ile Maurice: Dans le Nord et l'Est - Deux adolescentes affirment avoir été abusées sexuellement

La Brigade pour la protection de la famille a deux cas à gérer en cette fin d'année. En effet, deux mineures, habitant le Nord et l'Est, affirment avoir été victimes d'abus sexuel. Les suspects n'ont pas encore été arrêtés et les victimes sont admises à l'hôpital pour des examens.

C'est vendredi qu'une adolescente de 13 ans, accompagnée de sa mère, s'est rendue au poste de police, dans le Nord, pour raconter ses méfaits. Tout a commencé, la semaine dernière, après qu'elle a eu des relations sexuelles avec son copain, un maçon de 17 ans, sur les bancs d'un jardin d'enfants de la localité. Elle explique qu'ils s'étaient donné rendez-vous à 22 heures, le 14 décembre, et que, sur place, ils ont donné libre cours à leurs désirs.

Puis, mardi, vers 21 heures, elle devait, cette fois-ci, se rendre au domicile d'un ami, de la localité. Sur place, se trouvait un autre ami. Quelques minutes plus tard, son copain est venu les rejoindre. Ils se sont mis sur un matelas posé sur le sol, ont commencé à la tripoter et ont eu des relations sexuelles avec elle. Après sa plainte, la jeune fille a été conduite à l'hôpital pour être examinée par un médecin légiste.

Une autre adolescente de 13 ans a également porté plainte dans l'Est pour "causing, inciting or allowing child to be sexually abused". Elle a raconté qu'elle avait fait la connaissance, en février, d'un habitant de Poste-de-Flacq, âgé de 22 ans. Peu de temps après leur rencontre, le jeune homme l'aurait invitée chez lui et ils ont eu des relations sexuelles. Durant le même mois, ils ont réitéré les relations à plusieurs reprises. L'adolescente raconte aussi qu'elle a eu des relations sexuelles, un vendredi du mois de février, avec un ami du jeune homme, quelques minutes après avoir eu des relations avec lui. Un autre ami des deux, âgé de 21 ans, s'est aussi joint à eux.

La mineure a raconté aux policiers qu'elle a aussi eu des relations sexuelles avec un quatrième ami toujours au domicile du jeune de 22 ans.