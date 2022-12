Sénégal: Après une croissance positive en 2021, UBA reluit ses coffres

interview

"UBA Sénégal a mis en place un plan stratégique quinquennal qui vise à placer la banque au premier plan dans les 5 prochaines années "

Tony ODEIGAH, Directeur Général de UBA Sénégal

Confidentiel Afrique : Une forte croissance à 2 chiffres a été enregistré sur le portefeuille consolidé du groupe UBA, Quelle est la part contributive de la filiale sénégalaise dans cette croissance ?

Tony ODEIGAH, Directeur Général de UBA Sénégal: UBA Sénégal a réalisé 103% du PBT pour l'exercice 2021, ce qui correspond à un revenu net de 9 280 millions de FCFA, soit une augmentation de 24% par rapport au résultat de 2020. Il s'agit d'une performance impressionnante car la direction a réussi à améliorer l'efficacité, à réduire les coûts et à augmenter la rentabilité de la banque. Dans un contexte post-Covid relativement compliqué, UBA Sénégal a su tirer son épingle du jeu et a contribué massivement à la croissance à deux chiffres du Groupe UBA.

Confidentiel Afrique: En quoi le business-modèle de UBA Sénégal est-il performant et novateur en termes d'attractivité envers les couches socioprofessionnelles vulnérables comme la bancarisation des dockers du Port Autonome de Dakar ?

Tony ODEIGA : Dans le cadre de sa stratégie de digitalisation et de réduction des coûts, UBA Sénégal vise à toucher un large éventail de clients, notamment les segments professionnels les plus vulnérables. Avec son aide à l'ouverture de compte en ligne gratuite et dématérialisée LEO, UBA Sénégal a développé une stratégie d'approche des clients à travers les réseaux sociaux tels que WhatsApp. Avec sa carte prépayée dernière génération utilisable sans ouverture de compte et pouvant fonctionner partout, même à l'étranger, UBA Sénégal permet aux clients qui ne disposent pas de compte d'accéder aux services bancaires sans contraintes majeures.

CA : Comment se porte aujourd'hui le portefeuille des encours de créances de UBA Sénégal très élevées ces dernières années ?

T A: Le portefeuille de prêts a connu une croissance significative. Entre 2020 et 2021, nous avons noté une évolution positive de 30%, ce qui est l'une des meilleures performances du secteur bancaire sénégalais.

CA : Ya t-il une stratégie mise en place pour consolider le pacte de confiance des partenaires corporate et clientèle particuliers ?

Notre stratégie " Customer 1st " , qui vise à mettre le client au centre de toutes nos initiatives au quotidien, nous permet de maintenir notre objectif de satisfaction client. Les clients nous font de plus en plus confiance, ce qui explique la forte croissance de notre fichier clients particuliers et entreprises.

CA : Votre nomination intervient dans un contexte post-Covid et de crise russo-ukrainienne, Pouvez-vous nous décliner la feuille de route à l'horizon 2027 ?

T A: UBA Sénégal a mis en place un plan stratégique quinquennal qui vise à placer la banque au premier plan dans les 5 prochaines années. La banque digitale est au cœur de cette stratégie. UBA Sénégal est ainsi en mesure d'anticiper les grands défis de cette ère où les nouvelles technologies de l'information et de la communication occupent une place prépondérante.