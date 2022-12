Ile Maurice: Changement d'attitude - Une incitation à conserver son authenticité qui fait mouche

L'hôtellerie a non seulement ses exigences de service mais aussi d'apparence pour son personnel. Un demandeur d'emploi arborant de longs cheveux, une barbe sauvage, un piercing ou un tatouage, pourrait être mal vu et courir le risque d'être recalé, malgré ses qualifications. Ce n'est plus le cas au sein du groupe Attitude, qui a récemment révisé sa "grooming policy". Pour le plus grand bonheur de son personnel, notamment Kishan Persad, "beach butler" affecté à la section "executive suite", qui arbore désormais une belle moustache et une barbe bien taillée.

Ces éléments ne sont pas pure coquetterie chez Kishan Persad, habitant de 7e Mile, Triolet. En fait, la moustache comme la barbe relèvent de l'émotionnel chez cet homme de 31 ans, dont le père décédé a toujours été son modèle. "Mon père avait de longs cheveux bouclés qu'il attachait en queue-de-cheval, de même qu'une belle barbe. J'aimais le regarder ainsi. Nous étions très proches. Il est mort il y a neuf ans", raconte-t-il.

À l'adolescence, dès que le duvet sous son nez et son menton mue en poils plus drus, il les laisse pousser. Il tresse son bouc et y insère même un collier, comme le faisait son chanteur fétiche Bob Marley. Il porte aussi les cheveux longs qu'il attache en petite queue-de-cheval sur la nuque lorsqu'il se rend à l'école. Si ce look ne dérange généralement pas ses enseignants, l'un d'eux n'y goûte guère. Un jour, en classe, alors que Kishan Persad est tête baissée sur un devoir, celui-ci empoigne une paire de ciseaux et sectionne la queue-de-cheval et la dépose tranquillement comme un trophée sur le pupitre du garçon. Kishan Persad est surpris mais il la boucle. Et il la rapporte à la maison et la conserve. "Je l'ai toujours", précise-t-il.

C'est à l'âge de 17 ans qu'il intègre l'hôtellerie, plus précisément l'hôtel La Plantation en tant que trainee butler. Il doit se conformer à la grooming policy en vigueur et se défaire de sa moustache et de sa barbichette et être rasé de près tous les jours. Au bout de trois ans, il est promu beach waiter. Quand l'établissement change d'enseigne pour passer sous le contrôle du groupe Attitude, il y a sept ans, il poursuit l'aventure avec ce nouvel employeur.

Aujourd'hui, il occupe le poste de beach butler pour la section executive suite. Son travail consiste à surveiller les poufs (bean bags) numérotés d'après les chambres des 80 clients VIP tombant sous sa responsabilité afin qu'aucun autre client de l'hôtel ne puisse se les approprier, d'apporter à ses clients dédiés leur eau et autres boissons commandées, leur servir leur plateau de fruits, leur offrir des serviettes froides et même essuyer leurs lunettes de soleil.

En hiver, son service commence à 8 heures et se termine à 18 heures, alors que l'été, c'est de 9 heures à 19 heures. Il travaille six jours sur sept. Kishan Persad n'a jamais voulu aller voir si l'herbe était plus verte ailleurs car pour lui, le groupe Attitude traite son personnel comme les membres d'une même famille et la direction a des gestes de considération pour eux.

Marié, son épouse travaille pour une compagnie offshore. Le couple a dû patienter 11 ans avant d'avoir son premier enfant, une petite fille qu'ils ont nommée Bhoomi. Il était tellement heureux et fier de cette naissance qu'il s'est fait tatouer sur l'avant-bras intérieur les mots "Blessed with Bhoomi". Par contre, au travail, il faisait moins le fier et gardait les bras collés le long du corps lorsqu'il croisait un de ses supérieurs. S'il n'a jamais essuyé de remarques par rapport à ce tatouage, il savait qu'ils étaient mal vus.

La seule chose qui lui a plu avec le confinement dû au Covid-19, c'était de pouvoir se laisser pousser la moustache dont il tortillait les extrémités à la Salvador Dali, de même que la barbe. Un look qui plaît beaucoup à sa femme. Mais à la réouverture des hôtels et des frontières, il a dû retrouver son look impeccable d'antan.

Kishan Persad a été agréablement surpris lorsque le groupe Attitude a modifié sa Grooming Policy. Dès qu'il l'a appris, il s'est laissé pousser la moustache et la barbe qu'il entretient régulièrement. Satisfait de ce changement ? "Ah Madame, si vous saviez ! Je ne m'y attendais pas du tout. Désormais, j'ai le sentiment d'être fidèle à moi-même. Lorsque je me rase, je ne fais pas mon âge. J'ai la tête d'un étudiant. Désormais avec ma moustache et ma barbe, j'ai vraiment l'air d'un père de deux enfants. Je fais homme mûr. Quel bonheur !" Comme quoi, il suffit de peu pour rendre les gens heureux.

Les nouveautés de cette "grooming policy"

Pour augmenter l'attractivité du groupe et recruter de nouveaux membres au style de vie moderne, tout en réaffirmant son engagement pour l'égalité du genre, le groupe Attitude a modifié sa politique de "grooming". Désormais, les longs cheveux sont autorisés pour les femmes comme pour les hommes. Les favoris, moustaches, mouches et barbes bien taillées sont permis. Le vernis à ongles et le "nail art" aussi. Il en va de même pour le port des bagues, des bracelets de cheville et des anneaux d'orteils. Un piercing visage est autorisé, de même que deux paires de boucles d'oreilles. Et les tatouages ont droit de cité.