Ile Maurice: Service traiteur - Une reprise après deux ans

La saison des fêtes 2022 est en cours. Rassemblement familial, mariage, anniversaire et surtout les fêtes de fin d'année. Ce, sans restrictions sanitaires et nombre limité d'invités. Fin 2021, le volume de commandes des traiteurs était minime et non profitable. Veillant à leur budget, les hôtes ne faisaient plus autant appel à leurs services. La situation était même pire qu'en 2020 au vu de la situation sanitaire et des restrictions maintenues. Beaucoup d'annulations avaient été enregistrées en raison des cas positifs au Covid-19.

Après la pluie, le beau temps. En cette fin d'année, un meilleur son de cloche vient du côté des traiteurs. La satisfaction se ressent même dans leurs expressions. Comparativement à 2021, une reprise est notable pour la demande des services de traiteur. Bien que le nombre de commandes ne soit pas aussi conséquent que les années précédant le Covid-19, les traiteurs sont satisfaits de la tendance de la demande en cette fin 2022. La demande n'est pas que pour les commandes de repas mais pour un service complet, notamment pour le service, la décoration et même pour le nettoyage après la fête.

De plus, avec les baisses de revenus, le chômage technique ou encore les pertes d'emploi, beaucoup se sont lancés dans le domaine, selon nos recoupements. Boostant ainsi la concurrence dans le secteur.

Avec la hausse de toutes les denrées de bas, les prix de leurs services n'ont pas été épargnés par la hausse. Ghagur Uttam, directeur d'Up Caterers Ltd, relève que comparativement à ces deux dernières années, il y a une grande différence dans les prix. Mais il observe que les clients se plaignent de moins en moins et comprennent qu'aujourd'hui tous les prix ont augmenté.

Toutefois, pour Goolfez Edoo, de Jannat Catering Services, il n'est pas toujours aussi évident d'augmenter les prix, bien que ce soit nécessaire pour que le business puisse marcher. "Il nous faut donc jongler avec les prix pour garder les clients."

Akhilesh Khedoo, directeur de Silver Service Catering, remarque qu'avec la tendance des prix, le poulet et le poisson s'avèrent les plus communs pour les commandes. "Les ingrédients de base coûtent aujourd'hui beaucoup plus cher comparativement à ces dernières années, notamment pour l'huile comestible. C'est la même tendance pour les autres ingrédients comme les légumes, le poisson, la viande... " L'agneau reste aussi très demandé malgré le prix. "Les gens ne veulent pas non plus dépenser énormément. Les commandes de fruits de mer sont donc plus pour les fêtes en petit comité, entre proches, au vu des prix."

Le prix par personne pour un cocktail, l'entrée, le plat principal et le dessert peut coûter au minimum Rs 650 aujourd'hui. Alors qu'avant 2020, le prix minimum était à Rs 550, indiquent des traiteurs. Un menu qui coûtait Rs 800 par personne est passé à Rs 1 200, incluant un mélange de produits comme fruits de mer, poulet, viande, entre autres, sans les boissons alcoolisées. Un plat de fruits de mer coûterait 50 % plus qu'un autre plat.

Il est observé qu'au vu des prix plus chers, le nombre d'invitations a tendance à être réduit. Il est aussi estimé que le nombre d'invités limités durant la crise sanitaire du Covid-19 a aussi changé la donne.

Au vu de la demande, les traiteurs sont complètement pris pour la période de fin décembre et début janvier.