Soudan: Le Commandant Général assiste à la graduation de 49ème session de l'Ecole de Commandement et d'Etat-Major

Khartoum — Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire et Commandant Général des Forces Armées, Général Abdel-Fattah Al-Burhan, a honoré aujourd'hui à l'Ecole de Commandement et d'État-major la cérémonie de graduation de la 49ème session de l'Ecole de Commandement et d'État-major.

L'occasion a été assistée par le Ministre par intérim de la Défense, le Chef d'État-major, le Directeur Général des Forces de Police, le Gouverneur de l'Etat de Khartoum, l'Ambassadeur du Royaume Hachémite de Jordanie, les membres de l'Autorité de Commandement des Forces Armées, le Directeur Adjoint du Service des Renseignements Généraux, les commandants supérieurs et les directeurs des départements, branches et collèges militaires, les commandants des collèges de commandement et d'état-major en Jordanie, en Arabie Saoudite et au Pakistan, le Directeur de l'Autorité de Développement des Forces Armées Saoudiennes et les attachés militaires au Soudan, ainsi que les anciens commandants du collège de commandement et d'état-major.

Al-Burhan a décerné des ordres d'excellence - deuxième classe et a remis des certificats de graduation aux gradués nationaux éminents et à ceux des pays frères et amis.

Pour sa part, le Chef d'état-Major Adjoint pour la Formation, Lieutenant-Général Abdul-Mahmoud Hammad Hussein, a déclaré que le collège a occupé une position élevée parmi les institutions éducatives des Forces Armées Soudanaises, faisant allusion à sa longue histoire et son rôle pionnier pour la relance des liens de coopération avec les armées des pays des environs régionaux.

Il a également fait allusion au succès des activités de l'année de formation dans toutes les unités des Forces Armées, qui se concluront par le festival annuel de tir dans la Zone Militaire du Nil Bleu le Janvier prochain.

Il a déclaré que l'occasion vient alors que le pays célèbre l'anniversaire de l'Indépendance et de la Glorieuse Révolution de Décembre, et attend avec impatience de surmonter les défis à venir.

Son Excellence a affirmé que Les Forces Armées resteront la première institution nationale du pays dans laquelle toutes les composantes du peuple Soudanais se fondent sans discrimination, et qu'elles constituent sa première ligne de défense basée sur un passé et un héritage glorieux, et qu'elles restent unies derrière son leadership jusqu'à ce que le pays passe cette étape critique de son histoire.

Il convient de noter que la 49ème session du Commandement et de l'Etat-Major comprenait des gradués de Jordanie, des Émirats Arabes Unis, du Royaume d'Arabie Saoudite, du Yémen, du Pakistan, du Tchad et d'Égypte.