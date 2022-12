Soudan: Lancement de la première signature électronique au Soudan au Ministère de la Justice

Khartoum — Le Ministère des Communications et de la Transformation Numérique, a inauguré aujourd'hui la première signature électronique au Soudan au Ministère de la Justice.

Le Ministre par intérim des Communications et de la Transformation Numérique, Adel Hassan Mohamed, a souligné l'importance de la transformation numérique sous la lumière du développement accéléré dans le monde, où les services électroniques sont devenus une priorité absolue, faisant allusion aux inconvénients des transactions électroniques chose qui nécessite la mise en place de certaines précautions, en soulignant la nécessité du Ministère des Communications de répondre aux désirs des ministères et des autres autorités afin qu'il puisse étendre ses transactions électroniques.

Il a souligné la nécessité de la cybersécurité pour protéger toutes les applications et les sites internet, notant que le Ministère de la Justice se préoccupe de la protection des droits, exprimant son bonheur que le Ministère de la Justice soit le premier ministère souverain à adopter la signature électronique et à mener la transformation numérique, soulignant le plein soutien au gouvernement et aux institutions privées pour sécuriser leurs transactions, faisant allusion aux directives du Conseil des Ministres et à l'axe complet pour la transformation numérique.

Pour sa part, la Sous-Secrétaire du Ministère de la Justice, Huwaida Ali Awad Al-Karim, a remercié le Ministère des Communications de son souci pour la transformation numérique au sein du Ministère de la Justice, et sa sélection pour le lancement de cet important programme, soulignant le grand besoin du ministère pour le programme, en particulier que le ministère est concerné par la publication de certificats dans les départements de la propriété intellectuelle, les contrats, les enregistrements commerciaux, et la Gazette officielle, et sa spécialisation sur l'amendement des lois et la rédaction des régulations.

Pour sa part, le Directeur Général de l'Autorité Nationale pour l'Authentification Electronique, Major Général Adel Mohamed Al-Hassan, a passé en revue la loi sur les transactions électroniques au Soudan, en soulignant le rôle et le travail de l'Autorité pour mettre en œuvre toutes les normes internationales.

Il a indiqué que l'inauguration est la première application pratique du service de la signature électronique depuis la publication de la loi des transactions électroniques en 2007, amendée en 2015, qui mène au développement des transactions électroniques qui représentent le développement économique et social sur les niveaux national, régional et international.