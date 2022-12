Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 28 Décembre 2022

Côte d'Ivoire : Contentieux sur la liste électorales - Les « incidents et impairs » seront rectifiés

La Commission électorale indépendante (Cei) assure que ces données seront traitées avant l'affichage de la liste électorale provisoire ouvrant la phase du contentieux. Dans un point sur la fin du recensement électoral, la Cei note qu'il y a eu « dès l'entame de cette phase de recensement, quelques incidents et impairs ». Elle annonce des « mesures nécessaires pour y mettre fin ou, à tout le moins, pour rendre marginal leur impact sur la sincérité du fichier électoral ». La Commission électorale insiste « qu'elle va user de tous les moyens légaux et techniques pour déceler, lors du traitement en cours et du contentieux à venir, toute personne ou entité qui aura tenté de s'inscrire ou de faire inscrire indûment tout individu sur la liste électorale ». L'article 9 du code électoral ivoirien prescrit que quiconque s'inscrit sur la liste électorale d'une circonscription électorale où il n'a ni son domicile ni sa résidence ou dans laquelle il n'est pas inscrit au rôle des contributions ou n'est pas immatriculé est puni d'un emprisonnement. La peine encourue va de six mois à un an avec une amende de cinq cent mille à un million de francs. La Cei invite, par ailleurs, toutes les personnes intéressées à introduire une requête en contentieux à se munir des pièces justificatives pour participer « sans violence » à cette phase prévue dans quelques semaines. (Source : Apa)

Burkina Faso : Affaires militaires - Nouvelle arrestation du lieutenant-colonel Zoungrana

Ses soutiens se sont opposés, dans un premier temps, à son interpellation ce mardi matin.Deux pickups de la gendarmerie, avec à leur bord six gendarmes, se sont rendus, très tôt mardi matin, au domicile du lieutenant-colonel Emmanuel Zoungrana, à Pabré, à la sortie nord de Ouagadougou. Depuis le 15 décembre 2022, il bénéficie d'une liberté provisoire après plus de 10 mois de détention pour des faits « susceptibles de recevoir des qualifications de complot, détournement de biens publics, faux et usage de faux, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux ». « J'ai vu des gendarmes qui sont arrivés et je leur ai demandé qu'est-ce qu'il y a. Ils m'ont dit qu'ils ont besoin de moi à la Brigade de Recherches. Je leur ai dit de s'installer dans le salon et je suis allé dans ma suite pour aviser mon avocat et c'est depuis lors qu'il y a des tractations », a expliqué l'officier supérieur de l'armée Burkinabè. La présence des forces de l'ordre a alerté les admirateurs du Lieutenant-colonel Zoungrana. Ils se sont mobilisés pour s'opposer à une éventuelle nouvelle arrestation de leur « héros ». Le lieutenant-colonel a allégué avoir échappé deux tentatives d'empoisonnement lorsqu'il était détenu à la Maison d'arrêt et de correction des armées de Ouagadougou. Il a dénoncé « une tentative d'élimination. (Source : Apa)

Guinée : Massacre de Septembre 2008 - Un procès qui capte tout l'attention

En Guinée, c'est le 09 janvier 2023 que va reprendre le procès du massacre du 28 septembre 2009. Le capitaine Moussa Dadis Camara, 57 ans, répond avec une dizaine d'anciens responsables militaires et gouvernementaux d'une litanie de meurtres, actes de torture, viols et autres enlèvements commis le 28 septembre 2009 par les forces de sécurité au stade du 28-Septembre dans la banlieue de Conakry, où s'étaient réunis des dizaines de milliers de sympathisants de l'opposition, et aux alentours. Moussa Dadis Camara ne reconnait pas avoir donné d'ordre le 28 septembre 2009. (Source : Apa)

Niger : Niger, encore des interrogations sur les évènements de Tamou

Selon Dw, deux mois après l'attaque terroriste qui a visé le poste de police de Tamou, dans la région de Tillabéry, dans la zone des 3 frontières près du Burkina Faso, la commission nationale des droits humains qui s'est auto saisie de ce dossier a finalement rendu public son rapport le mardi 27 décembre. Deux policiers ont été tués dans cette attaque qui est suivie d'une frappe aérienne de l'armée tuant 11 personnes.

Sénégal : Changements climatiques - Alerte aux pluies hors saison

L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (Anacim) prévoit « des pluies faibles à modérées » sur tout le pays. En cette fin d'année, le froid s'installe progressivement au Sénégal. Dans cette dynamique, l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (Anacim) annonce qu' « une descente d'air froid provenant du bassin atlantique Nord, près des côtes marocaines, intéressera la quasi-totalité du territoire sénégalais du 28 au 30 décembre 2022 ». Un phénomène, souligne le bulletin météo spécial de l'Anacim publié mardi, qui entraînera des coups de fraîcheur ainsi que des pluies faibles à modérées sur toute l'étendue du territoire national. « Les pluies accompagnées d'orages dans certaines localités seront particulièrement notées en Casamance (Sud), sur les régions Centre et Nord-Est à partir de la matinée du mercredi 28 décembre jusqu'en fin de soirée du vendredi 30 décembre 2022 », ajoute la source. (Source : Apa)

Cameroun : Accidents de la route - Cinq morts sur la route Bertoua-Yaoundé

Cinq personnes sont mortes sur la l'axe Bertoua-Yaoundé des suites d'un accident de la circulation. Le drame est survenu au niveau du village Bende aux environs de 3 h 30 ce 27 décembre 2022. Selon des témoignages recueillis auprès des familles des victimes, un bus de transport interurbain appartenant à l'agence National, parti de Bertoua autour de 00 h 30 et un camion transportant un engin lourd sont entrés en collision. Outre ces personnes qui ont perdu la vie, de nombreux blessés ont été conduits à l'hôpital de district d'Abong-Mbang. (Source : journal du Cameroun)

Afrique du Sud : 'Racisme'- Des adolescents noirs agressés pour avoir nagé dans une piscine « réservée aux Blancs »

La police en Afrique du Sud enquête sur une affaire d'agression après qu'un groupe d'hommes blancs aurait attaqué deux adolescents noirs au Maselspoort Resort à l'extérieur de Bloemfontein le jour de Noël. Selon la sœur des victimes, Tumii, les hommes blancs ont tenté d'empêcher ses frères d'utiliser ce qu'ils prétendent être une piscine « réservée aux Blancs» dans le complexe.Dans la vidéo, on voit un homme blanc gifler un garçon de 13 ans, qui est ensuite sorti de la piscine lorsqu'il essaie de se relever. L'homme apparaît alors pour tenter d'étouffer le jeune de 18 ans. Les tentatives pour mettre fin à la confrontation échouent et la situation dégénère lorsqu'un autre homme tire les cheveux du jeune adolescent.

Gambie : Coup d'Etat manqué - De nouvelles arrestations

Selon Apa, de nouvelles arrestations ont été effectuées dans le cadre d'un présumé complot de coup d'État par des unités des forces armées gambiennes, selon un communiqué du gouvernement. Parmi les personnes arrêtées ce week-end figurent le capitaine Ebrima Baldeh, de l'unité de sécurité et de renseignement militaire des GAF basée au quartier général de la Défense à Banjul, et le sous-lieutenant Omar Colley du premier bataillon d'infanterie de la caserne de Yundum. Tous deux étaient liés à un plan avorté visant à renverser le gouvernement actuel dirigé par le président Adama Barrow. Parmi les autres suspects arrêtés la semaine dernière figure le caporal Baboucarr Njie, du bataillon de la garde nationale, qui a été identifié comme faisant partie du complot avorté. Cette arrestation porte à sept le nombre de suspects détenus dans le cadre de l'insurrection ratée, après l'arrestation, mercredi dernier, du caporal Sanna Fadera, de la marine gambienne, qui serait le meneur.

Rdc : Visite du Pape - Le Souverain Pontife annoncé à Kinshasa et non plus à Goma

Après une annulation en juin dernier, le souverain pontife se rendra en Afrique en début d'année, notamment dans une Rdc toujours secouée par des violences dans l'Est. Il n'y a pas que des artistes comme les rappeurs Ninho ou Youssoupha qui annulent des prestations sur le continent, ces derniers mois. Une autre « star » mobilisatrice de grandes foules a renoncé, en juin dernier, à un voyage africain prévu début juillet : le pape François, qui avait alors invoqué des douleurs au genou. À 86 ans, le souverain pontife entend corriger ce faux bond début 2023, à l'occasion de son quarantième voyage à l'étranger. ( Source : Apa)

Une sélection de Bamba Moussa