Afrique de l'Ouest: BRVM - Fortunes diverses pour les indicateurs de la Bourse ce 27 décembre 2022.

Les indicateurs de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont connu des fortunes diverses au terme de la séance de cotation de ce mardi 27 décembre 2022.

La valeur totale des transactions s'est légèrement repliée de 1,634 millions, passant de 563,020 millions de FCFA la veille à 561,386 millions de FCFA ce mardi 27 décembre 2022.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une hausse de 8,024 milliards, à 6118,905 milliards de FCFA contre 6110,881 milliards de FCFA le 23 décembre 2022.

Celle du marché obligataire est en repli de 136 millions, passant de 8906,954 milliards de FCFA la veille à 8906,818 milliards de FCFA ce mardi 27 décembre 2022.

Du côté des indices, la situation est contrastée. L'indice BRVM Composite (indice général de la Bourse), a ainsi légèrement progressé de 0,13% à 203,29 points contre 203,02 points la veille. Quant à l'indice BRVM 10 (indices des 10 valeurs phares de la Bourse), il a enregistré une baisse de 0,20% à 168,53 points contre 168,86 points précédemment.

Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres BOA Sénégal (plus 7,29% à 2 575 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (plus 7,17% à 1 495 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (plus 6,67% à 1 120 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (plus 6,00% à 795 FCFA) et Oragroup Togo (plus 5,71% à 3 700 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres Sicor Côte d'Ivoire (moins 7,48% à 5 320 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (moins 7,17% à 1 100 FCFA), Total Sénégal (moins 5,12% à 2 500 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (moins 4,52% à 950 FCFA) et SBM Côte d'Ivoire (moins 3,94% à 6 705 FCFA).